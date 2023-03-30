Кава і трошки віскі: готуємо улюблений напій по-ірландськи

Подається напій не у чашці, а у спеціальному прозорому келиху.

Що може бути краще за свіжозаварену каву з ранку? Прекрасний аромат та улюблений смак підіймають настрій.

Серед величезної кількості способів, як приготувати бадьорий напій, виділяється кава по-ірландськи. До речі, досі у світі не припиняються суперечки, які вершки слід додавати — звичайні чи збиті, холодні чи теплі, який цукор класти – білий чи коричневий, як слід пити айріш – через соломинку чи відпиваючи з чашки. Але сьогодні ми приготуємо ірландську каву за класичним рецептом, яким ділиться Рapigutto.com.ua.

Як приготувати каву по-ірландськи

Інгредієнти:

40 мл чудового ірландського віскі;

80 мл чорної міцної кави;

1 ч. л. білого цукру;

30 мл збитих вершків.

Спосіб приготування:

Прогрійте спеціальний айріш-келих. Налийте в нього заготовлену чорну каву. Насипте в каву ложку цукру і добре розмішайте, щоб цукор повністю розчинився. Додати віскі. Естетично прикрасьте напій зверху шапкою зі збитих вершків.

До речі, а ви помітили, що кава по-ірландськи подається не у звичайній чашці, а у спеціальному прозорому келиху? Це робиться для того, щоб продемонструвати оригінальну кольорову гаму напою. Хоча розповідають, що в день, коли кавовий коктейль вперше був запропонований публіці, бармен просто не мав у достатній кількості інших склянок, крім пивних.

До речі, "Телеграф" раніше розповідав, як правильно вибрати каву. З цими хитрощами вам точно не продадуть неякісний!