Кава і трошки віскі: готуємо улюблений напій по-ірландськи
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Подається напій не у чашці, а у спеціальному прозорому келиху.
Що може бути краще за свіжозаварену каву з ранку? Прекрасний аромат та улюблений смак підіймають настрій.
Серед величезної кількості способів, як приготувати бадьорий напій, виділяється кава по-ірландськи. До речі, досі у світі не припиняються суперечки, які вершки слід додавати — звичайні чи збиті, холодні чи теплі, який цукор класти – білий чи коричневий, як слід пити айріш – через соломинку чи відпиваючи з чашки. Але сьогодні ми приготуємо ірландську каву за класичним рецептом, яким ділиться Рapigutto.com.ua.
Як приготувати каву по-ірландськи
Інгредієнти:
- 40 мл чудового ірландського віскі;
- 80 мл чорної міцної кави;
- 1 ч. л. білого цукру;
- 30 мл збитих вершків.
Спосіб приготування:
- Прогрійте спеціальний айріш-келих.
- Налийте в нього заготовлену чорну каву.
- Насипте в каву ложку цукру і добре розмішайте, щоб цукор повністю розчинився.
- Додати віскі.
- Естетично прикрасьте напій зверху шапкою зі збитих вершків.
До речі, а ви помітили, що кава по-ірландськи подається не у звичайній чашці, а у спеціальному прозорому келиху? Це робиться для того, щоб продемонструвати оригінальну кольорову гаму напою. Хоча розповідають, що в день, коли кавовий коктейль вперше був запропонований публіці, бармен просто не мав у достатній кількості інших склянок, крім пивних.
До речі, "Телеграф" раніше розповідав, як правильно вибрати каву. З цими хитрощами вам точно не продадуть неякісний!