Такий сніданок можна приготувати з вечора: простий рецепт американської запіканки
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Смачно та незвичайно
Важкий вибір зранку — трішечки довше поспати чи приготувати смачний сніданок ? А якщо заготовити всі інгредієнти для смачного сніданку ще з вечора, а вранці просто поставити в духовку? Тоді вийде страта по-американськи.
Страта – це універсальна страва американської кухні, яку подають на сніданок у вигляді запіканки-омлету. Додати до нього можна будь-які продукти на ваш смак: гриби, різні види м’яса, овочі. За рецептом Smak.ua у нас вийде поживна та неймовірно смачна класична страта.
Як приготувати страту по-американськи
Інгредієнти:
- яйця – 10 шт.;
- молоко – ½ ст.;
- сіль — 1 ч.л.
- хліб (бажано зерновий, нарізаний кубиками) – 4 скибочки;
- помідори чері, розрізані навпіл – 2 чашки;
- відварений нут (можна замінити консервованим горошком або кукурудзою) — 100 г;
- базилік — ¼ чашки;
- сир (бажано козячий) — 100-120 г;
- оливкова олія – 1 ст.л.
Спосіб приготування:
- У великій мисці збиваємо разом яйця, молоко та сіль. Додаємо хліб і перемішуємо так, щоб весь хліб просочився рідиною. Відправляємо у холодильник на ніч.
- Розігріваємо духовку до 200 градусів.
- Дістаємо яєчно-хлібну суміш із холодильника, додаємо нарізані помідори, відварений нут, базилік та козячий сир. Перемішуємо.
- У велику сковороду наливаємо оливкову олію і добре прогріваємо її на середньому вогні.
- Потім викладаємо в неї підготовлені продукти та відправляємо в духовку запікатися на 30-40 хв, поки страта не стане золотистого кольору.
- Виймаємо страту з духовки, залишаємо хвилин на 15, щоб вона трохи охолола, нарізаємо на шматочки й подаємо до столу.
Ще відмінний варіант для сніданку — яєчний рол із сирною начинкою. Швидко, ситно та смачно.