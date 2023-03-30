Такий сніданок можна приготувати з вечора: простий рецепт американської запіканки

Смачно та незвичайно

Важкий вибір зранку — трішечки довше поспати чи приготувати смачний сніданок ? А якщо заготовити всі інгредієнти для смачного сніданку ще з вечора, а вранці просто поставити в духовку? Тоді вийде страта по-американськи.

Страта – це універсальна страва американської кухні, яку подають на сніданок у вигляді запіканки-омлету. Додати до нього можна будь-які продукти на ваш смак: гриби, різні види м’яса, овочі. За рецептом Smak.ua у нас вийде поживна та неймовірно смачна класична страта.

Як приготувати страту по-американськи

Інгредієнти:

яйця – 10 шт.;

молоко – ½ ст.;

сіль — 1 ч.л.

хліб (бажано зерновий, нарізаний кубиками) – 4 скибочки;

помідори чері, розрізані навпіл – 2 чашки;

відварений нут (можна замінити консервованим горошком або кукурудзою) — 100 г;

базилік — ¼ чашки;

сир (бажано козячий) — 100-120 г;

оливкова олія – 1 ст.л.

Спосіб приготування:

У великій мисці збиваємо разом яйця, молоко та сіль. Додаємо хліб і перемішуємо так, щоб весь хліб просочився рідиною. Відправляємо у холодильник на ніч. Розігріваємо духовку до 200 градусів. Дістаємо яєчно-хлібну суміш із холодильника, додаємо нарізані помідори, відварений нут, базилік та козячий сир. Перемішуємо. У велику сковороду наливаємо оливкову олію і добре прогріваємо її на середньому вогні. Потім викладаємо в неї підготовлені продукти та відправляємо в духовку запікатися на 30-40 хв, поки страта не стане золотистого кольору. Виймаємо страту з духовки, залишаємо хвилин на 15, щоб вона трохи охолола, нарізаємо на шматочки й подаємо до столу.

Ще відмінний варіант для сніданку — яєчний рол із сирною начинкою. Швидко, ситно та смачно.