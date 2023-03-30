Коли є тільки фарш і хліб: смачний перекус за лічені хвилини

Гарячі бутерброди в духовці

Іноді треба швидко перекусити і далі бігти займатись своїми справами. Якщо ви вже готували картопляні мафіни, то спробуйте ці гарячі бутерброди

Для приготування такого перекусу знадобиться мінімум часу та інгредієнтів. Meta.ua розповідає, як у духовці приготувати гарячі бутерброди з фаршем.

Інгредієнти:

батон (або інший вид хліба) – 8 шматочків

фарш – 250 г

помідори свіжі – 2 шт

сир твердий – 150 г

цибуля зелена або інша зелень

перець чорний мелений – за смаком

сіль – за смаком

Спосіб приготування:

Фарш змішайте з нарізаною зеленню. Посоліть, поперчіть. Знову перемішайте. Наріжте помідори тоненькими кружальцями. Сир натріть на великій тертці. Рівномірно на шматочки хліба нанесіть фарш. Зверху викладіть помідори та посипте сиром. Викладіть бутерброди на деко, застелене пергаментом. На 20-25 хвилин поставте деко з розігріту до 180 градусів духовку.

Ця страва може бути смачним перекусом і навіть гарним сніданком. А ще її, як і яєчні роли з сиром, можна подати як гарячу закуску на святковий стіл.