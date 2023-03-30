Коли є тільки фарш і хліб: смачний перекус за лічені хвилини
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Гарячі бутерброди в духовці
Іноді треба швидко перекусити і далі бігти займатись своїми справами. Якщо ви вже готували картопляні мафіни, то спробуйте ці гарячі бутерброди
Для приготування такого перекусу знадобиться мінімум часу та інгредієнтів. Meta.ua розповідає, як у духовці приготувати гарячі бутерброди з фаршем.
Інгредієнти:
- батон (або інший вид хліба) – 8 шматочків
- фарш – 250 г
- помідори свіжі – 2 шт
- сир твердий – 150 г
- цибуля зелена або інша зелень
- перець чорний мелений – за смаком
- сіль – за смаком
Спосіб приготування:
- Фарш змішайте з нарізаною зеленню. Посоліть, поперчіть. Знову перемішайте.
- Наріжте помідори тоненькими кружальцями. Сир натріть на великій тертці.
- Рівномірно на шматочки хліба нанесіть фарш. Зверху викладіть помідори та посипте сиром.
- Викладіть бутерброди на деко, застелене пергаментом. На 20-25 хвилин поставте деко з розігріту до 180 градусів духовку.
Ця страва може бути смачним перекусом і навіть гарним сніданком. А ще її, як і яєчні роли з сиром, можна подати як гарячу закуску на святковий стіл.