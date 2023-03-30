Духовка не знадобиться: рецепт приголомшливої святкової паски в мультиварці

Готувати – це просто!

На носі найголовніше християнське свято – Паска. Це означає, що нам треба запасатися рецептами пасок до великодніх свят.

Один із найпростіших варіантів приготування пасок – у мультиварці. Готуються вони просто, а результат вражає: випічка виходить золотистою, ароматною та дуже апетитною. Випічка за рецептом Smachno.ua обов’язково сподобається усій вашій родині. Готуйте інгредієнти та вперед!

Як приготувати святкову паску в мультиварці

Інгредієнти

Для тесту:

борошно — 650 г;

яйця — 2 шт.;

яєчні жовтки — 2 шт.;

молоко — 250 мл;

вершкове масло — 100 г

цукор — 150 г;

ванільний цукор — 10 г;

родзинки — 200 г;

сухі дріжджі — 10 г;

сіль — щіпка.

Для глазурі:

яєчні білки – 2 шт.;

цукрова пудра – 100 г;

лимонний сік — 0,5 ч.л.

Спосіб приготування:

Розводимо теплом молоці дріжджі та залишаємо на 20 хвилин до появи пінної шапочки. Борошно просіюємо через сито. Додаємо в молочно-дрожжеву суміш 1 склянку борошна, перемішуємо та накриваємо серветкою. Залишаємо опару на півгодини у теплому місці. Яйця та жовтки розтираємо з білим цукром та ванільним. До опари додаємо яєчну суміш, м’яке вершкове масло і добре перемішуємо. Із загальної кількості борошна прибираємо 1 склянку, решту змішуємо із сіллю, поступово всипаємо в опару та замішуємо тісто. Накриваємо його серветкою та залишаємо підходити ще на 1 годину. Помиті та висушені родзинки обвалюємо в борошні, додаємо до тіста, трохи вимішуємо, накриваємо і залишаємо підійматися ще на 1 годину. Чашу мультиварки змащуємо вершковим маслом та ставимо режим "Підігрів" на 15 хвилин. Викладаємо тісто в чашу, закриваємо, вимикаємо мультиварку та залишаємо тісто на 40-60 хвилин, щоб воно піднялося. За годину ставимо режим "Випічка" на 45 хвилин, після — ще раз на 45 хвилин. Поки випікається паска в мультиварці, готуємо глазур. Для цього збиваємо до щільності білок із цукровою пудрою та лимонним соком. Коли паска охолоне, змащуємо її глазур’ю і посипаємо кольоровою присипкою або цукатами.

Таку паску можна ще прикрасити солодкими цукатами. Їх легко приготувати вдома.