Рус

Духовка не знадобиться: рецепт приголомшливої святкової паски в мультиварці

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Паска в мультиварці Новина оновлена 30 березня 2023, 12:06
Паска в мультиварці. Фото pinterest.com

Готувати – це просто!

На носі найголовніше християнське свято – Паска. Це означає, що нам треба запасатися рецептами пасок до великодніх свят.

Один із найпростіших варіантів приготування пасок – у мультиварці. Готуються вони просто, а результат вражає: випічка виходить золотистою, ароматною та дуже апетитною. Випічка за рецептом Smachno.ua обов’язково сподобається усій вашій родині. Готуйте інгредієнти та вперед!

Як приготувати святкову паску в мультиварці

Інгредієнти

Для тесту:

  • борошно — 650 г;
  • яйця — 2 шт.;
  • яєчні жовтки — 2 шт.;
  • молоко — 250 мл;
  • вершкове масло — 100 г
  • цукор — 150 г;
  • ванільний цукор — 10 г;
  • родзинки — 200 г;
  • сухі дріжджі — 10 г;
  • сіль — щіпка.

Для глазурі:

  • яєчні білки – 2 шт.;
  • цукрова пудра – 100 г;
  • лимонний сік — 0,5 ч.л.

Спосіб приготування:

  1. Розводимо теплом молоці дріжджі та залишаємо на 20 хвилин до появи пінної шапочки.
  2. Борошно просіюємо через сито. Додаємо в молочно-дрожжеву суміш 1 склянку борошна, перемішуємо та накриваємо серветкою. Залишаємо опару на півгодини у теплому місці.
  3. Яйця та жовтки розтираємо з білим цукром та ванільним.
  4. До опари додаємо яєчну суміш, м’яке вершкове масло і добре перемішуємо.
  5. Із загальної кількості борошна прибираємо 1 склянку, решту змішуємо із сіллю, поступово всипаємо в опару та замішуємо тісто. Накриваємо його серветкою та залишаємо підходити ще на 1 годину.
  6. Помиті та висушені родзинки обвалюємо в борошні, додаємо до тіста, трохи вимішуємо, накриваємо і залишаємо підійматися ще на 1 годину.
  7. Чашу мультиварки змащуємо вершковим маслом та ставимо режим "Підігрів" на 15 хвилин. Викладаємо тісто в чашу, закриваємо, вимикаємо мультиварку та залишаємо тісто на 40-60 хвилин, щоб воно піднялося.
  8. За годину ставимо режим "Випічка" на 45 хвилин, після — ще раз на 45 хвилин.
  9. Поки випікається паска в мультиварці, готуємо глазур. Для цього збиваємо до щільності білок із цукровою пудрою та лимонним соком.
  10. Коли паска охолоне, змащуємо її глазур’ю і посипаємо кольоровою присипкою або цукатами.

Таку паску можна ще прикрасити солодкими цукатами. Їх легко приготувати вдома.

Теги:
#Рецепт #Великдень #Паска #Готуємо вдома #Страви в мультиварці #Готуємо в мультиварці