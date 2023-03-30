Духовка не знадобиться: рецепт приголомшливої святкової паски в мультиварці
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Готувати – це просто!
На носі найголовніше християнське свято – Паска. Це означає, що нам треба запасатися рецептами пасок до великодніх свят.
Один із найпростіших варіантів приготування пасок – у мультиварці. Готуються вони просто, а результат вражає: випічка виходить золотистою, ароматною та дуже апетитною. Випічка за рецептом Smachno.ua обов’язково сподобається усій вашій родині. Готуйте інгредієнти та вперед!
Як приготувати святкову паску в мультиварці
Інгредієнти
Для тесту:
- борошно — 650 г;
- яйця — 2 шт.;
- яєчні жовтки — 2 шт.;
- молоко — 250 мл;
- вершкове масло — 100 г
- цукор — 150 г;
- ванільний цукор — 10 г;
- родзинки — 200 г;
- сухі дріжджі — 10 г;
- сіль — щіпка.
Для глазурі:
- яєчні білки – 2 шт.;
- цукрова пудра – 100 г;
- лимонний сік — 0,5 ч.л.
Спосіб приготування:
- Розводимо теплом молоці дріжджі та залишаємо на 20 хвилин до появи пінної шапочки.
- Борошно просіюємо через сито. Додаємо в молочно-дрожжеву суміш 1 склянку борошна, перемішуємо та накриваємо серветкою. Залишаємо опару на півгодини у теплому місці.
- Яйця та жовтки розтираємо з білим цукром та ванільним.
- До опари додаємо яєчну суміш, м’яке вершкове масло і добре перемішуємо.
- Із загальної кількості борошна прибираємо 1 склянку, решту змішуємо із сіллю, поступово всипаємо в опару та замішуємо тісто. Накриваємо його серветкою та залишаємо підходити ще на 1 годину.
- Помиті та висушені родзинки обвалюємо в борошні, додаємо до тіста, трохи вимішуємо, накриваємо і залишаємо підійматися ще на 1 годину.
- Чашу мультиварки змащуємо вершковим маслом та ставимо режим "Підігрів" на 15 хвилин. Викладаємо тісто в чашу, закриваємо, вимикаємо мультиварку та залишаємо тісто на 40-60 хвилин, щоб воно піднялося.
- За годину ставимо режим "Випічка" на 45 хвилин, після — ще раз на 45 хвилин.
- Поки випікається паска в мультиварці, готуємо глазур. Для цього збиваємо до щільності білок із цукровою пудрою та лимонним соком.
- Коли паска охолоне, змащуємо її глазур’ю і посипаємо кольоровою присипкою або цукатами.
Таку паску можна ще прикрасити солодкими цукатами. Їх легко приготувати вдома.