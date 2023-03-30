Як зробити зі звичайної відбивної хрумку: чотири незвичайні рецепти кляру
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Надаємо страві апетитну скоринку
Апетитна, хрумка скоринка на улюблених відбивних виходить саме завдяки кляру. Його основа — це яйце, борошно та щось із рідких продуктів — наприклад, молоко чи вода.
Але ж можна кляр зробити цікавішим! Його смак можна урізноманітнити травами, спеціями чи зеленню, а іноді навіть алкогольними напоями. Smak пропонує 4 оригінальні варіанти кляру. Головне у цій справі – добре перемішати всі інгредієнти.
Оригінальні рецепти кляру
Кляр білковий
Інгредієнти:
- 4-5 білків;
- борошно — 2-3 ст.л.;
- вода;
- сіль на смак.
Спосіб приготування:
- Білки добре збити із щіпкою солі.
- Додати 2-3 ложки борошна і трохи води, щоб вийшла суміш, як на рідкі млинці. Кляр готовий!
Гарбузовий кляр
Інгредієнти:
- 200 г гарбуза;
- 2 цибулини;
- 4 яйця;
- 0,5 склянки вершків;
- 1,5 склянки борошна;
- сіль, перець на смак.
Спосіб приготування:
- Гарбуз разом із цибулею пропустити через м’ясорубку, додати вершки, яйця, борошно.
- Добре перемішати, злегка збиваючи вилкою.
Кляр сирний
Інгредієнти:
- 1 чайна ложка сушеної зелені;
- 1 яйце;
- 100 мл білого вина сухого;
- 1 столова ложка тертого пармезану;
- сіль та перець на смак;
- борошно.
Спосіб приготування:
- З’єднати натертий на тертці сир, яйце, вино, спеції та сіль.
- Все добре збити.
- Додавати борошно до потрібної густоти. Кляр готовий!
Кляр з горілкою та вином
Інгредієнти:
- 1 яєчний жовток;
- 50-100 г борошна;
- спеції на смак;
- 20 мл горілки;
- біле вино.
Спосіб приготування
- У мисці збити жовток, додати борошно, спеції, горілку та вино.
- Ретельно змішати суміш міксером. Кляр готовий!
Цей кляр є ідеальним для різних видів м’яса. Для яловичини чи баранини, біле вино краще замінити на червоне.
До речі, "Телеграф" раніше розповідав про секрети приготування ніжного м’яса. З ними ви точно не нагодуєте своїх гостей гумовим м’ясом.