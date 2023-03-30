Рус

Як зробити зі звичайної відбивної хрумку: чотири незвичайні рецепти кляру

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Кляр для відбивних
Кляр для відбивних. Фото smak.ua

Надаємо страві апетитну скоринку

Апетитна, хрумка скоринка на улюблених відбивних виходить саме завдяки кляру. Його основа — це яйце, борошно та щось із рідких продуктів — наприклад, молоко чи вода.

Але ж можна кляр зробити цікавішим! Його смак можна урізноманітнити травами, спеціями чи зеленню, а іноді навіть алкогольними напоями. Smak пропонує 4 оригінальні варіанти кляру. Головне у цій справі – добре перемішати всі інгредієнти.

Оригінальні рецепти кляру

Кляр білковий

Інгредієнти:

  • 4-5 білків;
  • борошно — 2-3 ст.л.;
  • вода;
  • сіль на смак.

Спосіб приготування:

  1. Білки добре збити із щіпкою солі.
  2. Додати 2-3 ложки борошна і трохи води, щоб вийшла суміш, як на рідкі млинці. Кляр готовий!

Гарбузовий кляр

Інгредієнти:

  • 200 г гарбуза;
  • 2 цибулини;
  • 4 яйця;
  • 0,5 склянки вершків;
  • 1,5 склянки борошна;
  • сіль, перець на смак.

Спосіб приготування:

  1. Гарбуз разом із цибулею пропустити через м’ясорубку, додати вершки, яйця, борошно.
  2. Добре перемішати, злегка збиваючи вилкою.

Кляр сирний

Інгредієнти:

  • 1 чайна ложка сушеної зелені;
  • 1 яйце;
  • 100 мл білого вина сухого;
  • 1 столова ложка тертого пармезану;
  • сіль та перець на смак;
  • борошно.

Спосіб приготування:

  1. З’єднати натертий на тертці сир, яйце, вино, спеції та сіль.
  2. Все добре збити.
  3. Додавати борошно до потрібної густоти. Кляр готовий!

Кляр з горілкою та вином

Інгредієнти:

  • 1 яєчний жовток;
  • 50-100 г борошна;
  • спеції на смак;
  • 20 мл горілки;
  • біле вино.

Спосіб приготування

  • У мисці збити жовток, додати борошно, спеції, горілку та вино.
  • Ретельно змішати суміш міксером. Кляр готовий!

Цей кляр є ідеальним для різних видів м’яса. Для яловичини чи баранини, біле вино краще замінити на червоне.

До речі, "Телеграф" раніше розповідав про секрети приготування ніжного м’яса. З ними ви точно не нагодуєте своїх гостей гумовим м’ясом.

Теги:
#Рецепт #Готуємо вдома #Відбивні