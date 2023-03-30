Як зробити зі звичайної відбивної хрумку: чотири незвичайні рецепти кляру

Надаємо страві апетитну скоринку

Апетитна, хрумка скоринка на улюблених відбивних виходить саме завдяки кляру. Його основа — це яйце, борошно та щось із рідких продуктів — наприклад, молоко чи вода.

Але ж можна кляр зробити цікавішим! Його смак можна урізноманітнити травами, спеціями чи зеленню, а іноді навіть алкогольними напоями. Smak пропонує 4 оригінальні варіанти кляру. Головне у цій справі – добре перемішати всі інгредієнти.

Оригінальні рецепти кляру

Кляр білковий

Інгредієнти:

4-5 білків;

борошно — 2-3 ст.л.;

вода;

сіль на смак.

Спосіб приготування:

Білки добре збити із щіпкою солі. Додати 2-3 ложки борошна і трохи води, щоб вийшла суміш, як на рідкі млинці. Кляр готовий!

Гарбузовий кляр

Інгредієнти:

200 г гарбуза;

2 цибулини;

4 яйця;

0,5 склянки вершків;

1,5 склянки борошна;

сіль, перець на смак.

Спосіб приготування:

Гарбуз разом із цибулею пропустити через м’ясорубку, додати вершки, яйця, борошно. Добре перемішати, злегка збиваючи вилкою.

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Кляр сирний

Інгредієнти:

1 чайна ложка сушеної зелені;

1 яйце;

100 мл білого вина сухого;

1 столова ложка тертого пармезану;

сіль та перець на смак;

борошно.

Спосіб приготування:

З’єднати натертий на тертці сир, яйце, вино, спеції та сіль. Все добре збити. Додавати борошно до потрібної густоти. Кляр готовий!

Кляр з горілкою та вином

Інгредієнти:

1 яєчний жовток;

50-100 г борошна;

спеції на смак;

20 мл горілки;

біле вино.

Спосіб приготування

У мисці збити жовток, додати борошно, спеції, горілку та вино.

Ретельно змішати суміш міксером. Кляр готовий!

Цей кляр є ідеальним для різних видів м’яса. Для яловичини чи баранини, біле вино краще замінити на червоне.

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