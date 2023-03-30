Дуже смачний торт "Карпатка": гості будуть питати рецепт

Рельєф коржів нагадує Карпати, а біла пудра — засніжені вершини гір

Домашні десерти — окрема і особлива сторінка кулінарії. Якщо ви вже куштували насипний пиріг з яблуками за рецептом бабусі, то спробуйте приготувати цей ніжний заварний торт

Якщо ви полюбляєте еклери, то торт "Карпатка" — спосіб приготувати улюблене тістечко, але в зовсім іншій формі. На смак такий десерт нагадує пломбір. Його гідно оцінять і гості, і домашні, передає Фокус.

Інгредієнти для тіста:

вода — 70 г

молоко — 70 г

масло вершкове — 60 г

борошно — 100 г

сіль — 1/4 ч. л.

цукор — 1/4 ч. л.

яйце — 3 шт.

Для заварного крему:

яйце — 2 шт.

молоко — 500 мл

цукор — 130 г

ванільний цукор — 10 г

крохмаль кукурудзяний — 40 г

вершкове масло (жирність 82%) — 150 г.

Спосіб приготування:

У глибокий посуд вбиваємо яйця, додаємо цукор, ванільний цукор і крохмаль. Все разом збиваємо. Розігріваємо (але не кип’ятимо) молоко, вводимо в нього яєчну масу і варимо, постійно помішуючи, до загусання. Крем накриваємо у контакт харчовою плівкою та залишаємо, щоб охолов. Далі готуємо тісто. Для цього у посудині з товстим дном розігріваємо воду, масло, молоко, сіль і цукор. Коли все розчиниться, всипаємо просіяне борошно. Тісто загусне буквально на очах. За кілька хвилин знімаємо з плити. У тепле тісто по одному вводимо яйця. Готове тісто ділимо на дві частини — це буде два коржі, випікаємо кожен по 20 хвилин у духовці, розігрітій до 190 градусів. Поки коржі печуться, доробляємо крем. У білу масу збиваємо вершкове масло, поступово маленькими порціями вводимо у нього заварний крем. Найкраще збирати цей торт за допомогою кулінарного кільця. На дно кладемо перший корж, викладаємо на нього крем, а зверху — ще один. Зверху посипаємо пудрою — це традиційна подача.

А якщо після "Карпатки" хочете приготувати щось простіше, спробуйте рецепт чизкейка без випічки. Це швидкий і смачний десерт, що сподобається дітям.