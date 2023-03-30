Приготуйте цей суп, і забудете про інші: рецепт ідеального першого з грибами та сиром (відео)

Секрет — у ароматному бульйоні

Якщо ви готували суп з сочевицею і грибочками, то і цей рецепт вам сподобається. Він, на відміну від супу Клопотенка, готується вже на м'ясному бульйоні.

Це дуже ніжна, ароматна і навариста перша страва. Рецептом поділилась кулінарна блогерка kin_yulia.

Інгредієнти для бульйону:

Куряче стегно — 500 г

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Морква – 1 шт.

Гілочки петрушки та кропу

Перець горошок

Сіль

Для супу:

Картопля – 6 шт.

Морква – 1 шт.

Цибуля ріпчаста — 1 шт.

Печериці — 400 г

Сир плавлений — 300 г

Рослинна олія для смаження

Кріп — пара гілочок

Спосіб приготування:

Змішати всі інгредієнти для бульйону та варити близько години. Потім цибулину, морквину та зелень виймаємо — вони вже віддали у бульйон весь свій смак. На олії обсмажуємо цибулю і моркву. До бульйону додаємо нарізані печериці, через 10 хвилин вкидаємо картоплю та засмажку. Коли картопля у супі звариться, додаємо плавлений сир і декілька хвилин кип’ятимо все разом. Потім вимикаємо плиту, одразу додаємо дрібно порізаний кріп і перемішуємо.

Суп за цим рецептом виходить наваристий, ароматний та дуже смачний. Спробуйте спекти до нього пампушки з часником за простим рецептом.