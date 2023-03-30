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Приготуйте цей суп, і забудете про інші: рецепт ідеального першого з грибами та сиром (відео)

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Дуже смачна та ніжна страва
Дуже смачна та ніжна страва. Фото svitreceptiv.com

Секрет — у ароматному бульйоні

Якщо ви готували суп з сочевицею і грибочками, то і цей рецепт вам сподобається. Він, на відміну від супу Клопотенка, готується вже на м'ясному бульйоні.

Це дуже ніжна, ароматна і навариста перша страва. Рецептом поділилась кулінарна блогерка kin_yulia.

Інгредієнти для бульйону:

  • Куряче стегно — 500 г
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Гілочки петрушки та кропу
  • Перець горошок
  • Сіль

Для супу:

  • Картопля – 6 шт.
  • Морква – 1 шт.
  • Цибуля ріпчаста — 1 шт.
  • Печериці — 400 г
  • Сир плавлений — 300 г
  • Рослинна олія для смаження
  • Кріп — пара гілочок

Спосіб приготування:

  1. Змішати всі інгредієнти для бульйону та варити близько години. Потім цибулину, морквину та зелень виймаємо — вони вже віддали у бульйон весь свій смак.
  2. На олії обсмажуємо цибулю і моркву. До бульйону додаємо нарізані печериці, через 10 хвилин вкидаємо картоплю та засмажку.
  3. Коли картопля у супі звариться, додаємо плавлений сир і декілька хвилин кип’ятимо все разом. Потім вимикаємо плиту, одразу додаємо дрібно порізаний кріп і перемішуємо.

Суп за цим рецептом виходить наваристий, ароматний та дуже смачний. Спробуйте спекти до нього пампушки з часником за простим рецептом.

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