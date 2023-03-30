Приготуйте цей суп, і забудете про інші: рецепт ідеального першого з грибами та сиром (відео)
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Секрет — у ароматному бульйоні
Якщо ви готували суп з сочевицею і грибочками, то і цей рецепт вам сподобається. Він, на відміну від супу Клопотенка, готується вже на м'ясному бульйоні.
Це дуже ніжна, ароматна і навариста перша страва. Рецептом поділилась кулінарна блогерка kin_yulia.
Інгредієнти для бульйону:
- Куряче стегно — 500 г
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Морква – 1 шт.
- Гілочки петрушки та кропу
- Перець горошок
- Сіль
Для супу:
- Картопля – 6 шт.
- Морква – 1 шт.
- Цибуля ріпчаста — 1 шт.
- Печериці — 400 г
- Сир плавлений — 300 г
- Рослинна олія для смаження
- Кріп — пара гілочок
Спосіб приготування:
- Змішати всі інгредієнти для бульйону та варити близько години. Потім цибулину, морквину та зелень виймаємо — вони вже віддали у бульйон весь свій смак.
- На олії обсмажуємо цибулю і моркву. До бульйону додаємо нарізані печериці, через 10 хвилин вкидаємо картоплю та засмажку.
- Коли картопля у супі звариться, додаємо плавлений сир і декілька хвилин кип’ятимо все разом. Потім вимикаємо плиту, одразу додаємо дрібно порізаний кріп і перемішуємо.
Суп за цим рецептом виходить наваристий, ароматний та дуже смачний. Спробуйте спекти до нього пампушки з часником за простим рецептом.