Забудьте про омлет: швидкий рецепт приголомшливих яєць у сирній скоринці
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Так просто готувати, що впорається будь-хто
Вимог до сніданку у нас багато – і щоб ситний, і корисний, і швидко готувати. У запасі кожної господині стільки неймовірних рецептів приготування яєць, каш, тостів та млинців — здається, вже неможливо щось вигадати.
Сьогодні ми приготуємо яйця, але за незвичайним рецептом Shuba — у сирній скоринці. Це дуже проста страва, для якої вам необхідно зварені круто яйця запанірувати й обсмажити у фритюрі. Страва смачна як у гарячому, так і в холодному вигляді, так що чудово підійде не лише на сніданок та на перекус, а й до святкового столу.
Як приготувати яйця в сирній скоринці
Інгредієнти на 4 порції:
- яйця – 5 шт.;
- сир твердий – 100 г;
- борошно пшеничне – 20 г;
- панірувальні сухарі – 100 г;
- молоко – 20 мл;
- олія соняшникова – 300 мл;
- паприка мелена – 5 г;
- сіль, перець – до смаку.
Спосіб приготування:
- Чотири яйця залийте холодною водою, доведіть до кипіння та варіть на середньому вогні 10 хвилин. Покладіть у холодну воду, потім очистіть.
- Сире яйце збийте з молоком та сіллю. Сир натріть, додавши до нього паприка. Борошно та панірувальні сухарі насипте в окремі тарілки.
- У сотейник налийте олію і розігрійте. Варені яйця обваляйте в борошні, потім у збитому яйці, тертому сирі, знову в борошні, яйці та панірувальних сухарях.
- Смажте яйця у фритюрі протягом 3-4 хвилин, перевертаючи до золотистого кольору.
- Викладіть готові яйця на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир. Перекладіть закуску на тарілку та прикрасьте зеленню.
До такого незвичайного сніданку чудово підійде ідеальне лате. Готуємо та насолоджуємося!