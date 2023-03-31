Забудьте про омлет: швидкий рецепт приголомшливих яєць у сирній скоринці

Так просто готувати, що впорається будь-хто

Вимог до сніданку у нас багато – і щоб ситний, і корисний, і швидко готувати. У запасі кожної господині стільки неймовірних рецептів приготування яєць, каш, тостів та млинців — здається, вже неможливо щось вигадати.

Сьогодні ми приготуємо яйця, але за незвичайним рецептом Shuba — у сирній скоринці. Це дуже проста страва, для якої вам необхідно зварені круто яйця запанірувати й обсмажити у фритюрі. Страва смачна як у гарячому, так і в холодному вигляді, так що чудово підійде не лише на сніданок та на перекус, а й до святкового столу.

Як приготувати яйця в сирній скоринці

Інгредієнти на 4 порції:

яйця – 5 шт.;

сир твердий – 100 г;

борошно пшеничне – 20 г;

панірувальні сухарі – 100 г;

молоко – 20 мл;

олія соняшникова – 300 мл;

паприка мелена – 5 г;

сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Чотири яйця залийте холодною водою, доведіть до кипіння та варіть на середньому вогні 10 хвилин. Покладіть у холодну воду, потім очистіть. Сире яйце збийте з молоком та сіллю. Сир натріть, додавши до нього паприка. Борошно та панірувальні сухарі насипте в окремі тарілки. У сотейник налийте олію і розігрійте. Варені яйця обваляйте в борошні, потім у збитому яйці, тертому сирі, знову в борошні, яйці та панірувальних сухарях. Смажте яйця у фритюрі протягом 3-4 хвилин, перевертаючи до золотистого кольору. Викладіть готові яйця на паперовий рушник, щоб він увібрав зайвий жир. Перекладіть закуску на тарілку та прикрасьте зеленню.

До такого незвичайного сніданку чудово підійде ідеальне лате. Готуємо та насолоджуємося!