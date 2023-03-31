Зметуть зі столу за п’ять хвилин: рецепт незвичайного крем-супу з буряка
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Полегшена версія нашого борщу
Якщо ви любите наваристий борщ, така перша страва також припаде вам до душі. Крем-суп з буряка та квасолі — це чудова страва, яка здивує вас своїм смаком.
Поєднання солодкуватих буряків і консервованої квасолі, що має ніжний неяскравий смак, повинно вам сподобатися. Суп нагадує український борщ, але у полегшеній версії, ділиться Shuba. Незвичайне поєднання консервованої квасолі та солодкуватого буряка обов’язково вам сподобаються.
Як приготувати крем-суп з буряка
Інгредієнти на 4 порції:
- буряк – 1 кг;
- квасоля біла консервована — 800 г;
- часник — 1 зубчик;
- оливкова олія — 40 мл;
- вершки – 200 мл;
- сіль, перець, гарбузове насіння — за смаком.
Як приготувати:
- Добре промийте буряки, видаліть стебло, обсушіть і наріжте шматочками.
- У велику каструлю налийте оливкову олію, додайте очищений і подрібнений зубчик часнику і обсмажте протягом кількох хвилин, щоб олія стала ароматною.
- У каструлю покладіть шматочки буряка і перемішайте його з олією, щоб ароматизувати, але будьте обережні, щоб вона не підгоріла. Зробіть вогонь меншим, влийте кілька склянок води, посоліть і поперчіть. Накрийте кришкою та варіть близько 30-40 хвилин на слабкому вогні.
- Після закінчення часу приготування вимкніть вогонь і додайте вершки та квасолю.
- Змішайте інгредієнти занурювальним блендером, приправте сіллю і перцем і знову поставте на плиту на слабкий вогонь на кілька хвилин.
- Подавайте суп з буряка та квасолі гарячим, посипавши його гарбузовим насінням.
Якщо вам набридли звичайні супи, можна приготувати суп із сухофруктами. Готується швидко, і вітамінів – пітьма!