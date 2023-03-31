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Зметуть зі столу за п’ять хвилин: рецепт незвичайного крем-супу з буряка

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
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Автор
Зметуть зі столу за п’ять хвилин: рецепт незвичайного крем-супу з буряка Новина оновлена 31 березня 2023, 10:59

Полегшена версія нашого борщу

Якщо ви любите наваристий борщ, така перша страва також припаде вам до душі. Крем-суп з буряка та квасолі — це чудова страва, яка здивує вас своїм смаком.

Поєднання солодкуватих буряків і консервованої квасолі, що має ніжний неяскравий смак, повинно вам сподобатися. Суп нагадує український борщ, але у полегшеній версії, ділиться Shuba. Незвичайне поєднання консервованої квасолі та солодкуватого буряка обов’язково вам сподобаються.

Як приготувати крем-суп з буряка

Інгредієнти на 4 порції:

  • буряк – 1 кг;
  • квасоля біла консервована — 800 г;
  • часник — 1 зубчик;
  • оливкова олія — 40 мл;
  • вершки – 200 мл;
  • сіль, перець, гарбузове насіння — за смаком.

Як приготувати:

  1. Добре промийте буряки, видаліть стебло, обсушіть і наріжте шматочками.
  2. У велику каструлю налийте оливкову олію, додайте очищений і подрібнений зубчик часнику і обсмажте протягом кількох хвилин, щоб олія стала ароматною.
  3. У каструлю покладіть шматочки буряка і перемішайте його з олією, щоб ароматизувати, але будьте обережні, щоб вона не підгоріла. Зробіть вогонь меншим, влийте кілька склянок води, посоліть і поперчіть. Накрийте кришкою та варіть близько 30-40 хвилин на слабкому вогні.
  4. Після закінчення часу приготування вимкніть вогонь і додайте вершки та квасолю.
  5. Змішайте інгредієнти занурювальним блендером, приправте сіллю і перцем і знову поставте на плиту на слабкий вогонь на кілька хвилин.
  6. Подавайте суп з буряка та квасолі гарячим, посипавши його гарбузовим насінням.

Якщо вам набридли звичайні супи, можна приготувати суп із сухофруктами. Готується швидко, і вітамінів – пітьма!

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#Рецепт #Крем-суп #Готуємо вдома