Приголомшлива "Картопля" за маминим рецептом: швидкий десерт з п’яти інгредієнтів
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Улюблені ласощі і дітей, і дорослих
Пам’ятаєте, як у дитинстві ми чекали, поки мама приготує нам щось смачненьке? Як ми любили неймовірне печиво чи смачні сирники!
Сьогодні ми приготуємо ще одну насолоду з дитинства — тістечко "Картопля" за рецептом Сookbook. Безумовно, зараз вже існує маса його варіантів, але ми приготуємо ще те, з дитинства, класичне.
Як приготувати тістечко "Картопля"
Інгредієнти:
- печиво (солодке, сухе) — 900 гр.;
- масло вершкове, 75% — 250 гр.;
- згущене молоко/вершки – 200 гр.;
- цукровий пісок — 130 гр.;
- какао-порошок – 65 гр.
Спосіб приготування:
- За годину-півтори до початку приготування масло дістаньте масло з холодильника.
- Підтале масло перемішайте з цукром, збийте віночком до утворення густої піни.
- У масу поступово додавайте згущене молоко, знову добре все збийте.
- Печиво викладіть у глибоке блюдо з жорсткими стінками та дном, ретельно подрібніть – це ви можете зробити за допомогою товкача для картопляного пюре.
- У печиво вилийте солодку масу, добре перемішайте ложкою. Не перестаючи заважати, додайте масу какао-порошок і відправте в холодильник приблизно на 35 хвилин.
- Після охолодження з "тіста" зліпите тістечко за формою картоплі. Викладіть його на блюдо, вкрите харчовою фольгою і заберіть у прохолодне місце на 40-50 хвилин.
Вдома можна приготувати ще одну чудову страву — шоколадну ковбаску. Дивовижний десерт із кількох інгредієнтів!