Приголомшлива "Картопля" за маминим рецептом: швидкий десерт з п’яти інгредієнтів

Улюблені ласощі і дітей, і дорослих

Пам’ятаєте, як у дитинстві ми чекали, поки мама приготує нам щось смачненьке? Як ми любили неймовірне печиво чи смачні сирники!

Сьогодні ми приготуємо ще одну насолоду з дитинства — тістечко "Картопля" за рецептом Сookbook. Безумовно, зараз вже існує маса його варіантів, але ми приготуємо ще те, з дитинства, класичне.

Як приготувати тістечко "Картопля"

Інгредієнти:

печиво (солодке, сухе) — 900 гр.;

масло вершкове, 75% — 250 гр.;

згущене молоко/вершки – 200 гр.;

цукровий пісок — 130 гр.;

какао-порошок – 65 гр.

Спосіб приготування:

За годину-півтори до початку приготування масло дістаньте масло з холодильника. Підтале масло перемішайте з цукром, збийте віночком до утворення густої піни. У масу поступово додавайте згущене молоко, знову добре все збийте. Печиво викладіть у глибоке блюдо з жорсткими стінками та дном, ретельно подрібніть – це ви можете зробити за допомогою товкача для картопляного пюре. У печиво вилийте солодку масу, добре перемішайте ложкою. Не перестаючи заважати, додайте масу какао-порошок і відправте в холодильник приблизно на 35 хвилин. Після охолодження з "тіста" зліпите тістечко за формою картоплі. Викладіть його на блюдо, вкрите харчовою фольгою і заберіть у прохолодне місце на 40-50 хвилин.

Вдома можна приготувати ще одну чудову страву — шоколадну ковбаску. Дивовижний десерт із кількох інгредієнтів!