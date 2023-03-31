Солодощі не гірші від магазинної: рецепт незвичайного десерту з ряжанки за секунди

Гості точно ахнуть від подиву

Є бажання порадувати себе і своїх близьких смачним десертом, але не хочеться стояти на кухні кілька годин? Тим більше якщо кожна калорія на рахунку?

Тоді вам підійде оригінальний десерт із ряжанки за рецептом Ukr.media. Незвичайна смакота готується швидко, з доступних інгредієнтів, та ще й некалорійна. Вогонь, а не насолода!

Як приготувати десерт із ряжанки

Інгредієнти:

ряжанка — 800 мл;

какао-порошок — 15 гр;

швидкорозчинний желатин – 25 г;

вода тепла кип’ячена — 100 мл.;

цукор – 100 гр. (або на смак);

ванільний цукор — 1 ч. л.;

шоколад – для оздоблення.

Спосіб приготування:

Швидкорозчинний желатин висипаємо в піал, заливаємо 100 мл теплої води, перемішуємо і відправляємо в мікрохвильову піч на 30 секунд. У блендер вливаємо 800 мл ряжанки кімнатної температури, додаємо 100 г звичайного цукру та 1 ч. л. ванільного, какао-порошок, перемішуємо протягом 10 секунд. Додаємо желатин та збиваємо всі інгредієнти протягом 1 хвилини. Масу, що вийшла, виливаємо у форму, застелену харчовою плівкою, і відправляємо в холодильник на 60 хвилин. Потім застиглий десерт дістаємо з|і форми, прикрашаємо натертим шоколадом, нарізаємо на порційні шматочки та подаємо на стіл.

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