Тільки картопля і м’ясо: рецепт знаменитого вівчарського пирога

Простіше, ніж здається

Вівчарський пиріг — традиційна британська страва. Тіста в ньому немає, лише м’ясна начинка, запечена під товстим шаром ніжного картопляного пюре.

Кажуть, його придумали, коли англійським господиням необхідно було використати залишки недільного обіду. Зараз це популярна ресторанна страва. Рецептом поділились на порталі Shuba.life.

Інгредієнти для пюре:

Картопля 700 г

Сіль — за смаком

Масло вершкове 60 г

Молоко 60 г

Сметана 60 г

Перець чорний мелений

Для фаршу:

Оливкова олія 12 мл

Цибуля 1 шт.

Морква 2 шт.

Часник, зубчики 2 шт.

Чебрець, гілочка 1 шт.

Яловичий фарш 700 г

Зелений горошок заморожений 150 г

Кукурудза, зерна 150 г

Борошно пшеничне 50 г

Курячий бульйон 130 мл

Петрушка 15 г

Спосіб приготування:

Приготуйте картопляне пюре. Почистіть картоплю, складіть у велику каструлю, залийте водою, додайте щедру дрібку солі. Доведіть до кипіння і варіть картоплю до повного розм’якшення. Потім злийте воду. Помніть картоплю. Додайте масло, молоко та сметану. Посоліть, поперчіть і усе зміщайте. Відкладіть. Для начинки подрібніть велику цибулину, часник, очистіть і дрібно наріжте моркву. На розпеченій сковороді посмажте цибулю, моркву, часник і чебрець і готуйте, поки суміш не стане дуже ароматною та м’якою. Додайте яловичий фарш і готуйте до тих пір, поки він не стане рожевим. Зайвий жир злийте. Додайте до начинки заморожений горох та кукурудзу, перемішайте та готуйте ще 3 хвилини. Приправити сіллю і перцем. Посипте м’ясо борошном і перемішайте, щоб рівномірно розподілилось. Готуйте ще хвилину і додайте курячий бульйон. Доведіть фарш до кипіння і дайте суміші трохи загуснути. Викладіть начинку з яловичини у форму для запікання, зверху викладіть картопляне пюре, розрівняйте. Поставте форму в розігріту до 200 градусів духовку. Пиріг випікається приблизно 20-25 хвилин, поки рідина з начинки на випарується, а пюре не стане золотистого кольору.

Начинку до цього пирога можна приготувати заздалегідь. А готовий пиріг зберігайте в герметичній тарі в холодильнику від 3 до 5 днів. А на десерт спробуйте приготувати насипний пиріг з яблуками.