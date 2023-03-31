Смачна намазка для бутербродів до сніданку що "врятує" навіть паскудний ранок
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Дуже смачно і корисно
Шматок свіжого ароматного багету або обсмажений тост зі смачною намазкою — чудовий початок дня. Якщо ви вже пробували закусочні конвертики з лавашем, спробуйте приготувати ситні бутерброди з тунцем.
Вони відмінно вгамують голод і дадуть заряд енергії. Рецептом поділились на порталі Фокус.
Інгредієнти:
- багет чи тости;
- тунець в олії — 1 банка;
- яйця — 2 шт.;
- сіль, перець до смаку;
- майонез — 1-2 ст.л.;
- листя салату, зелена цибуля, перепелині яйця — за бажання.
Спосіб приготування:
- Курячі яйця круто відварити та натерти на дрібній тертці. З консерви злити рідину, рибу розім'яти вилкою. Змішати тунець з яйцями, спеціями, майонезом і дрібно нарізаною зеленню.
- Порізати на шматочки багет. Смачніше буде, якщо злегка підсмажити кожен шматочок з обох боків до рум'яної скоринки. Змастити хлібчик рибною масою. За бажанням — посипати дрібно нарізаною цибулею.
Такі бутерброди стануть гарним початком дня. Особливо, якщо зварити до них ароматної кави у джезві.