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Смачна намазка для бутербродів до сніданку що "врятує" навіть паскудний ранок

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Швидко готувати, щоб швидко і смачно снідати
Швидко готувати, щоб швидко і смачно снідати. Фото instagram.com/cook_with_me_at_home

Дуже смачно і корисно

Шматок свіжого ароматного багету або обсмажений тост зі смачною намазкою — чудовий початок дня. Якщо ви вже пробували закусочні конвертики з лавашем, спробуйте приготувати ситні бутерброди з тунцем.

Вони відмінно вгамують голод і дадуть заряд енергії. Рецептом поділились на порталі Фокус.

Інгредієнти:

  • багет чи тости;
  • тунець в олії — 1 банка;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль, перець до смаку;
  • майонез — 1-2 ст.л.;
  • листя салату, зелена цибуля, перепелині яйця — за бажання.

Спосіб приготування:

  1. Курячі яйця круто відварити та натерти на дрібній тертці. З консерви злити рідину, рибу розім'яти вилкою. Змішати тунець з яйцями, спеціями, майонезом і дрібно нарізаною зеленню.
  2. Порізати на шматочки багет. Смачніше буде, якщо злегка підсмажити кожен шматочок з обох боків до рум'яної скоринки. Змастити хлібчик рибною масою. За бажанням — посипати дрібно нарізаною цибулею.

Такі бутерброди стануть гарним початком дня. Особливо, якщо зварити до них ароматної кави у джезві.

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#Рецепт #Бутерброди #Сніданок