Приготуйте дітям банани таким чином — і на сніданок вони більше не захочуть нічого
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Швидко готується та ще швидше зникає зі столу
Щоранку будь-яка мама вирішує найскладніше завдання: що приготувати на сніданок дітям? Адже вsy має бути ситим та корисним, дитині необхідно зарядитися енергією та настроєм на цілий день,
Сьогодні ми пропонуємо на сніданок легкий, швидкий і недорогий рецепт найсмачніших ласощів — смажених бананів у карамельному соусі. Небагато часу – і зранку ваші діти можуть насолоджуватися божественним сніданком. Як приготувати таку смакоту, знає Smak.ua.
Як приготувати смажені банани
Інгредієнти:
- 4 великі банани;
- 3 ст. л. коричневого цукру;
- 1 ст. л. вершкового масла;
- 100 мл вершків жирністю 35%;
- 1 ст. л. насіння кунжуту;
- морозиво для подачі.
Спосіб приготування:
- Обсмажте насіння кунжуту на сухій сковороді до золотистого кольору.
- Очистіть банани, наріжте.
- Посипте банани 1,5 ст. л. цукру.
- Розігрійте сковороду з антипригарним покриттям та обсмажте банани до золотистого кольору з двох боків.
- Акуратно перекладіть на тарілку та зберігайте у теплі.
- Додайте цукор та вершкове масло.
- Готуйте на повільному вогні, доки цукор повністю не розчиниться і маса не стане золотистою.
- Влийте вершки та додайте кунжут, перемішайте і готуйте ще 2 хв.
Розкладіть банани по тарілках та полийте карамельним соусом. Подавайте із кульками морозива.
До речі, приготувати морозиво вдома легко. Це займе небагато часу, та й усе, що потрібно, знайдете у холодильнику.