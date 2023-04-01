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Приготуйте дітям банани таким чином — і на сніданок вони більше не захочуть нічого

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Смажені банани
Смажені банани. Фото smak.ua

Швидко готується та ще швидше зникає зі столу

Щоранку будь-яка мама вирішує найскладніше завдання: що приготувати на сніданок дітям? Адже вsy має бути ситим та корисним, дитині необхідно зарядитися енергією та настроєм на цілий день,

Сьогодні ми пропонуємо на сніданок легкий, швидкий і недорогий рецепт найсмачніших ласощів — смажених бананів у карамельному соусі. Небагато часу – і зранку ваші діти можуть насолоджуватися божественним сніданком. Як приготувати таку смакоту, знає Smak.ua.

Як приготувати смажені банани

Інгредієнти:

  • 4 великі банани;
  • 3 ст. л. коричневого цукру;
  • 1 ст. л. вершкового масла;
  • 100 мл вершків жирністю 35%;
  • 1 ст. л. насіння кунжуту;
  • морозиво для подачі.

Спосіб приготування:

  1. Обсмажте насіння кунжуту на сухій сковороді до золотистого кольору.
  2. Очистіть банани, наріжте.
  3. Посипте банани 1,5 ст. л. цукру.
  4. Розігрійте сковороду з антипригарним покриттям та обсмажте банани до золотистого кольору з двох боків.
  5. Акуратно перекладіть на тарілку та зберігайте у теплі.
  6. Додайте цукор та вершкове масло.
  7. Готуйте на повільному вогні, доки цукор повністю не розчиниться і маса не стане золотистою.
  8. Влийте вершки та додайте кунжут, перемішайте і готуйте ще 2 хв.

Розкладіть банани по тарілках та полийте карамельним соусом. Подавайте із кульками морозива.

До речі, приготувати морозиво вдома легко. Це займе небагато часу, та й усе, що потрібно, знайдете у холодильнику.

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Банан #Десерт #Готуємо вдома