Паска без випічки: швидкий рецепт святкового десерту
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Просто, смачно та недовго
Наближається найголовніше християнське свято – Великдень. Традиційно цього дня господині випікають паски. Однак чи є альтернатива дріжджовому тесту, з яким не хочеться довго возитися?
Якщо у вас немає часу і бажання пекти традиційну паску, але порадувати сім’ю смачним великоднім десертом хочеться, то вам у пригоді стане цей рецепт. Shuba пропонує приготувати смачну сирну паску, яка не вимагає випічки.
Як приготувати сирну паску без випікання
Інгредієнти:
- сир кисломолочний – 500 г;
- яйце куряче, жовток – 4 шт.;
- сметана – 450 г;
- масло вершкове – 100 г;
- цукор – 100 г;
- цукор ванільний – 15 г;
- горіхи, родзинки – на смак.
Спосіб приготування:
- Протріть сир через сито чи скористайтеся блендером, збивши масу до однорідності.
- Викладіть сир у велику миску, додайте сметану та цукор. Ретельно перемішайте.
- Додайте розм’якшене вершкове масло, добре перемішайте до однорідності та повного розчинення цукру.
- Додайте до сирної маси горішки та попередньо замочені родзинки. Також можна додати й інші сухофрукти на ваш смак.
- Форму для паски поставте на тарілку, вистеліть її марлею. Викладіть сирну масу, придавіть чимось важким і поставте в холодильник на добу. Паска готова!
Якщо ви не проти повозитися з випіканням, то "Телеграф" раніше ділився перевіреним рецептом святкової випічки. Така паска у вас точно вийде!