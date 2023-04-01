Паска без випічки: швидкий рецепт святкового десерту

Просто, смачно та недовго

Наближається найголовніше християнське свято – Великдень. Традиційно цього дня господині випікають паски. Однак чи є альтернатива дріжджовому тесту, з яким не хочеться довго возитися?

Якщо у вас немає часу і бажання пекти традиційну паску, але порадувати сім’ю смачним великоднім десертом хочеться, то вам у пригоді стане цей рецепт. Shuba пропонує приготувати смачну сирну паску, яка не вимагає випічки.

Як приготувати сирну паску без випікання

Інгредієнти:

сир кисломолочний – 500 г;

яйце куряче, жовток – 4 шт.;

сметана – 450 г;

масло вершкове – 100 г;

цукор – 100 г;

цукор ванільний – 15 г;

горіхи, родзинки – на смак.

Спосіб приготування:

Протріть сир через сито чи скористайтеся блендером, збивши масу до однорідності. Викладіть сир у велику миску, додайте сметану та цукор. Ретельно перемішайте. Додайте розм’якшене вершкове масло, добре перемішайте до однорідності та повного розчинення цукру. Додайте до сирної маси горішки та попередньо замочені родзинки. Також можна додати й інші сухофрукти на ваш смак. Форму для паски поставте на тарілку, вистеліть її марлею. Викладіть сирну масу, придавіть чимось важким і поставте в холодильник на добу. Паска готова!

Якщо ви не проти повозитися з випіканням, то "Телеграф" раніше ділився перевіреним рецептом святкової випічки. Така паска у вас точно вийде!