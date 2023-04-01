Мандариновий смузі: потратьте три хвилини, і діти проситимуть корисний напій замість "Фанти"

Простий рецепт напою

Сезон мандаринів та апельсинів активно завершується. А це означає, що в супермаркетах на них непогані знижки, а отже, можна розгулятися і приготувати щось цікаве. Якщо ви вже готували незвичайний мандариновий пиріг на сковороді, спробуйте приготувати повітряний мандариново-молочний напій.

Молочний смузі з мандаринів та замороженого банана чудово замінить набридлі газованки з супермаркету. Online.ua поділився цікавим способом приготування напою.

Інгредієнти:

мандарини – 2 шт

заморожений банан — 1 шт

молоко — 1 склянка

йогурт — ⅓ склянки

мед — 1 ч. л.

ванілін — за смаком

Спосіб приготування:

Банан дістаємо з морозилки, ріжемо або ламаємо і кладемо в чашу блендера. Туди ж додаємо дольки мандаринів. Вливаємо молоко та йогурт, додаємо мед та ванілін. 30 секунд збиваємо майбутній напій на максимальній швидкості.

Після цього смузі можна розливати по склянках. Банан тут заміняє морозиво в звичайних коктейлях і додає особливої текстури. Його смаку за мандаринами ви майже не відчуєте. Якщо хочете справді банановий напій, приготуйте поживний молочний коктейль.