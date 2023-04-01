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Мандариновий смузі: потратьте три хвилини, і діти проситимуть корисний напій замість "Фанти"

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Простий і корисний напій
Простий і корисний напій. Фото Meta.ua

Простий рецепт напою

Сезон мандаринів та апельсинів активно завершується. А це означає, що в супермаркетах на них непогані знижки, а отже, можна розгулятися і приготувати щось цікаве. Якщо ви вже готували незвичайний мандариновий пиріг на сковороді, спробуйте приготувати повітряний мандариново-молочний напій.

Молочний смузі з мандаринів та замороженого банана чудово замінить набридлі газованки з супермаркету. Online.ua поділився цікавим способом приготування напою.

Інгредієнти:

  • мандарини – 2 шт
  • заморожений банан — 1 шт
  • молоко — 1 склянка
  • йогурт — ⅓ склянки
  • мед — 1 ч. л.
  • ванілін — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Банан дістаємо з морозилки, ріжемо або ламаємо і кладемо в чашу блендера. Туди ж додаємо дольки мандаринів.
  2. Вливаємо молоко та йогурт, додаємо мед та ванілін. 30 секунд збиваємо майбутній напій на максимальній швидкості.

Після цього смузі можна розливати по склянках. Банан тут заміняє морозиво в звичайних коктейлях і додає особливої текстури. Його смаку за мандаринами ви майже не відчуєте. Якщо хочете справді банановий напій, приготуйте поживний молочний коктейль.

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