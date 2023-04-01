Мандариновий смузі: потратьте три хвилини, і діти проситимуть корисний напій замість "Фанти"
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Простий рецепт напою
Сезон мандаринів та апельсинів активно завершується. А це означає, що в супермаркетах на них непогані знижки, а отже, можна розгулятися і приготувати щось цікаве. Якщо ви вже готували незвичайний мандариновий пиріг на сковороді, спробуйте приготувати повітряний мандариново-молочний напій.
Молочний смузі з мандаринів та замороженого банана чудово замінить набридлі газованки з супермаркету. Online.ua поділився цікавим способом приготування напою.
Інгредієнти:
- мандарини – 2 шт
- заморожений банан — 1 шт
- молоко — 1 склянка
- йогурт — ⅓ склянки
- мед — 1 ч. л.
- ванілін — за смаком
Спосіб приготування:
- Банан дістаємо з морозилки, ріжемо або ламаємо і кладемо в чашу блендера. Туди ж додаємо дольки мандаринів.
- Вливаємо молоко та йогурт, додаємо мед та ванілін. 30 секунд збиваємо майбутній напій на максимальній швидкості.
Після цього смузі можна розливати по склянках. Банан тут заміняє морозиво в звичайних коктейлях і додає особливої текстури. Його смаку за мандаринами ви майже не відчуєте. Якщо хочете справді банановий напій, приготуйте поживний молочний коктейль.