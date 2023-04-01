Найбільші гріхи, які допускають при випіканні паски

Паска не вдається через поширені помилки

Великдень – головне свято християн. Традиційно до цього свята печуть пасочки. Це тривалий і складний процес, до якого слід підходити з увагою і відповідальністю. Важливо мати перевірений рецепт. Але навіть він — не гарантія успіху.

Файні рецепти дали кілька порад, з якими великодня паска вийде пухкою, соковитою та смачною. З ними з таким складним завданням впорається навіть аматор.

Форма для випікання

Паску печуть і в каструлях, і в склянках, і навіть в жестянках з-під консервів: розмір і форма значення не мають. Але як зробити, щоб вона не приставала і легко виймалась з форми?

Для початку, слід зачекати, поки випічка трохи охолоне. Ну і важливо змастити форму вершковим маслом або жиром. А розсувні форми вирішать цю проблему раз і назавжди.

Паска пригорає в духовці

Більшість господинь печуть паски в електричній духовці. Там часто можуть підгорати дно або вершок. Основна помилка — недостатньо розігріта духовка. Тісто слід ставити, коли вона добре розігрілась — зазвичай, до 170°С.

Завжди є об'єктивні причини невдачі

Якщо ж ви знаєте свою духовку і у ній завжди підгорає "верх", то накрийте паску пергаментним папером.

Паска не пропікається

Зазвичай це свідчить про недотриману пропорцію часу та температури випікання. Паски до кілограма вагою печуться приблизно 30 хвилин, кілограмові — 45. Вагою в півтора кілограма — одну годину.

Коли паска підніметься практично до країв форми, готовність можна перевіряти зубочисткою або іншою дерев’яною паличкою. Для цього її встромляють всередину, якщо після цього паличка виходить суха, значить, вже пропеклася.

Не піднімається тісто

Найкраще місити тісто в теплому приміщенні. Всі складові повинні мати приблизно однакову температуру. Коли тісто стане підходити, слід оберігати його від будь-яких впливів. Тісто може "сісти" від легкого протягу, шуму або навіть гучного звуку.

Важлива деталь — глазур. Якщо класичні види глазурі вам не вдаються, розтікаються і не застигають, спробуйте приготувати цю швидку глазур з трьох інгредієнтів.