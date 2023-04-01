Близькі швидко з’їдять: простий рецепт домашньої ковбаси із двох інгредієнтів
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Швидко, легко та неймовірно смачно
Домашня ковбаса — що може бути смачнішим та кориснішим? Їх можна подавати на обід або на вечерю з улюбленими салатами, овочевими запіканками та ситними гарнірами. Її можна давати навіть дітям, адже вони є натуральними.
Таку смачну молочну курячу ковбасу за рецептом Shuba легко приготувати на власній кухні. Ніжна, з правильною текстурою та без домішок – лише сіль та улюблені приправи.
Як приготувати домашню ковбасу
Інгредієнти на 4 порції:
- куряче філе – 500 г;
- молоко – 200 г;
- сіль — 1/4 ч. л.;
- перець чорний мелений – 1/8 ч. л.;
- спеції – до смаку.
Спосіб приготування:
- Куряче філе помийте та обсушіть паперовими рушниками. Наріжте невеликими шматочками. Покладіть у чашу блендера.
- Залийте молоком. Додайте сіль та спеції. Усі ретельно подрібніть до однорідної маси.
- Викладіть масу на харчову плівку і загорніть, як цукерку, закрутивши краї та зав’язавши для зручності.
- Покладіть у киплячу воду та варіть 13-15 хвилин. Потім дістаньте, зніміть плівку. Ковбасу можна подавати разом із гарніром чи салатами, підсмажити на сковороді чи грилі з усіх боків.
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