Близькі швидко з’їдять: простий рецепт домашньої ковбаси із двох інгредієнтів

Швидко, легко та неймовірно смачно

Домашня ковбаса — що може бути смачнішим та кориснішим? Їх можна подавати на обід або на вечерю з улюбленими салатами, овочевими запіканками та ситними гарнірами. Її можна давати навіть дітям, адже вони є натуральними.

Таку смачну молочну курячу ковбасу за рецептом Shuba легко приготувати на власній кухні. Ніжна, з правильною текстурою та без домішок – лише сіль та улюблені приправи.

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Як приготувати домашню ковбасу

Інгредієнти на 4 порції:

куряче філе – 500 г;

молоко – 200 г;

сіль — 1/4 ч. л.;

перець чорний мелений – 1/8 ч. л.;

спеції – до смаку.

Спосіб приготування:

Куряче філе помийте та обсушіть паперовими рушниками. Наріжте невеликими шматочками. Покладіть у чашу блендера. Залийте молоком. Додайте сіль та спеції. Усі ретельно подрібніть до однорідної маси. Викладіть масу на харчову плівку і загорніть, як цукерку, закрутивши краї та зав’язавши для зручності. Покладіть у киплячу воду та варіть 13-15 хвилин. Потім дістаньте, зніміть плівку. Ковбасу можна подавати разом із гарніром чи салатами, підсмажити на сковороді чи грилі з усіх боків.

Для тих, хто готується до святкування Великодня, пропонуємо домашню ковбасу з ромом. Пікантна страва не залишить вас байдужою.