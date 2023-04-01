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Близькі швидко з’їдять: простий рецепт домашньої ковбаси із двох інгредієнтів

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Домашня ковбаса
Домашня ковбаса. Фото shuba.life

Швидко, легко та неймовірно смачно

Домашня ковбаса — що може бути смачнішим та кориснішим? Їх можна подавати на обід або на вечерю з улюбленими салатами, овочевими запіканками та ситними гарнірами. Її можна давати навіть дітям, адже вони є натуральними.

Таку смачну молочну курячу ковбасу за рецептом Shuba легко приготувати на власній кухні. Ніжна, з правильною текстурою та без домішок – лише сіль та улюблені приправи.

Як приготувати домашню ковбасу

Інгредієнти на 4 порції:

  • куряче філе – 500 г;
  • молоко – 200 г;
  • сіль — 1/4 ч. л.;
  • перець чорний мелений – 1/8 ч. л.;
  • спеції – до смаку.

Спосіб приготування:

  1. Куряче філе помийте та обсушіть паперовими рушниками. Наріжте невеликими шматочками. Покладіть у чашу блендера.
  2. Залийте молоком. Додайте сіль та спеції. Усі ретельно подрібніть до однорідної маси.
  3. Викладіть масу на харчову плівку і загорніть, як цукерку, закрутивши краї та зав’язавши для зручності.
  4. Покладіть у киплячу воду та варіть 13-15 хвилин. Потім дістаньте, зніміть плівку. Ковбасу можна подавати разом із гарніром чи салатами, підсмажити на сковороді чи грилі з усіх боків.

Для тих, хто готується до святкування Великодня, пропонуємо домашню ковбасу з ромом. Пікантна страва не залишить вас байдужою.

Теги:
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