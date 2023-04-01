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Про деруни і не згадайте: рецепт приголомшливих картопляних биточків

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Картопляні битки
Картопляні битки. Фото jisty.com.ua

Прекрасна ідея на вечерю

Кожна господиня іноді морочить голову над питанням, що приготувати на вечерю. Рідні розбалувані котлетами по-київськи та неймовірним домашнім борщем, тепер їм подавай щось неймовірне.

У такому разі на допомогу прийдуть картопляні биточки. Це просто чудова ідея для вечері, адже готуються вони з картопляного пюре. За допомогою панірувальних сухарів вони набувають хрумкої скоринки, залишаючись усередині дуже ніжними. Пишні, апетитні за рецептом Jisty вони просто тануть у роті!

Як приготувати картопляні биточки

Інгредієнти:

  • 1 кілограм картоплі;
  • 4 яйця;
  • 1 цибулина;
  • 150 г твердого сиру;
  • 2-3 столові ложки борошна;
  • панірувальні сухарі;
  • соняшникова олія для смаження;
  • сіль, мелений чорний перець — на смак.

Спосіб приготування:

  1. Очистити картоплю у підсоленій воді та охолодити. Потерти її на середній тертці, додати дрібно нарізану цибулину, потертий сир та 2 яйця. Все ретельно перемішати, поперчити, за необхідності посолити.
  2. Збити із сіллю 2 яйця.
  3. З картопляної маси сформувати невеликі котлети, обваляти їх у борошні, вмочити у збиті яйця і обваляти в сухарях.
  4. Смажити котлети потрібно на розігрітій з маслом сковороді.

До таких биточків відмінно підійде грибний соус. Смачно — пальчики оближеш!

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