Про деруни і не згадайте: рецепт приголомшливих картопляних биточків
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Прекрасна ідея на вечерю
Кожна господиня іноді морочить голову над питанням, що приготувати на вечерю. Рідні розбалувані котлетами по-київськи та неймовірним домашнім борщем, тепер їм подавай щось неймовірне.
У такому разі на допомогу прийдуть картопляні биточки. Це просто чудова ідея для вечері, адже готуються вони з картопляного пюре. За допомогою панірувальних сухарів вони набувають хрумкої скоринки, залишаючись усередині дуже ніжними. Пишні, апетитні за рецептом Jisty вони просто тануть у роті!
Як приготувати картопляні биточки
Інгредієнти:
- 1 кілограм картоплі;
- 4 яйця;
- 1 цибулина;
- 150 г твердого сиру;
- 2-3 столові ложки борошна;
- панірувальні сухарі;
- соняшникова олія для смаження;
- сіль, мелений чорний перець — на смак.
Спосіб приготування:
- Очистити картоплю у підсоленій воді та охолодити. Потерти її на середній тертці, додати дрібно нарізану цибулину, потертий сир та 2 яйця. Все ретельно перемішати, поперчити, за необхідності посолити.
- Збити із сіллю 2 яйця.
- З картопляної маси сформувати невеликі котлети, обваляти їх у борошні, вмочити у збиті яйця і обваляти в сухарях.
- Смажити котлети потрібно на розігрітій з маслом сковороді.
До таких биточків відмінно підійде грибний соус. Смачно — пальчики оближеш!