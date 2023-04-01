Про деруни і не згадайте: рецепт приголомшливих картопляних биточків

Прекрасна ідея на вечерю

Кожна господиня іноді морочить голову над питанням, що приготувати на вечерю. Рідні розбалувані котлетами по-київськи та неймовірним домашнім борщем, тепер їм подавай щось неймовірне.

У такому разі на допомогу прийдуть картопляні биточки. Це просто чудова ідея для вечері, адже готуються вони з картопляного пюре. За допомогою панірувальних сухарів вони набувають хрумкої скоринки, залишаючись усередині дуже ніжними. Пишні, апетитні за рецептом Jisty вони просто тануть у роті!

Як приготувати картопляні биточки

Інгредієнти:

1 кілограм картоплі;

4 яйця;

1 цибулина;

150 г твердого сиру;

2-3 столові ложки борошна;

панірувальні сухарі;

соняшникова олія для смаження;

сіль, мелений чорний перець — на смак.

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Спосіб приготування:

Очистити картоплю у підсоленій воді та охолодити. Потерти її на середній тертці, додати дрібно нарізану цибулину, потертий сир та 2 яйця. Все ретельно перемішати, поперчити, за необхідності посолити. Збити із сіллю 2 яйця. З картопляної маси сформувати невеликі котлети, обваляти їх у борошні, вмочити у збиті яйця і обваляти в сухарях. Смажити котлети потрібно на розігрітій з маслом сковороді.

До таких биточків відмінно підійде грибний соус. Смачно — пальчики оближеш!