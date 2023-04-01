Найкраще до борщу: готуємо пампушки з часником

Пишно, смачно та часниково

Наш борщ неймовірно смачний – яскравий, ароматний, насичений. Найкраще доповнення до нього — неймовірні часникові пампушки — руки можна з’їсти по лікоть.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує приготувати одразу багато таких пампушок, тому що ви їх їстимете навіть без борщу. До речі, він рекомендував вершкове масло заздалегідь дістати з холодильника, щоб воно стало м’яким, молоко трохи підігріти, а сухі дріжджі обов’язково перевірити на свіжість.

Як приготувати пампушки з часником

Інгредієнти на 12 пампушок:

450 г пшеничного борошна;

250 мл теплого молока;

100 г розм’якшеного вершкового або соняшникової олії (+ для змащування форми);

10 г сухих дріжджів;

1 ст. л. цукру;

½ ч. л. солі.

Для начинки:

3 зубчики часнику;

6 гілочок кропу;

2 ст. л. соняшникової олії;

1 ст. л. оцту;

сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування:

У великій мисці спочатку змішайте сухі інгредієнти для тіста: борошно, сухі дріжджі, цукор і сіль. Цукор всипайте в інший бік миски від дріжджів. Потім влийте 250 мл теплого молока, додайте 100 г розм’якшеного вершкового масла. Замісіть еластичне тісто і залиште його в теплому місці на 45 хвилин, накривши рушником або харчовою плівкою. Розділіть тісто на 12 кульок, сформуйте пампушки. Розігрійте духовку до 180 градусів. Акуратно розкладіть пончики у форму, попередньо змащену вершковим маслом або олією. Залишіть пончики у формі ще на 30 хвилин. Поставте форму з пончиками в розігріту до 180 градусів духовку випікатися на 25-30 хвилин. Для начинки очистіть часник і дуже дрібно наріжте, викладіть у маленьку піалу. Помийте та обсушіть кріп, поріжте та з’єднайте з часником. Додайте 2 ст. л. соняшникової олії, оцет, посоліть, поперчіть до смаку і перемішайте. Полийте часниковою заправкою готові пончики, поки гарячі.

До речі, до перших страв можна приготувати вдома вірменський лаваш. Неймовірно смачний – не відірватися!