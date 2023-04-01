Найкраще до борщу: готуємо пампушки з часником
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Пишно, смачно та часниково
Наш борщ неймовірно смачний – яскравий, ароматний, насичений. Найкраще доповнення до нього — неймовірні часникові пампушки — руки можна з’їсти по лікоть.
Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує приготувати одразу багато таких пампушок, тому що ви їх їстимете навіть без борщу. До речі, він рекомендував вершкове масло заздалегідь дістати з холодильника, щоб воно стало м’яким, молоко трохи підігріти, а сухі дріжджі обов’язково перевірити на свіжість.
Як приготувати пампушки з часником
Інгредієнти на 12 пампушок:
- 450 г пшеничного борошна;
- 250 мл теплого молока;
- 100 г розм’якшеного вершкового або соняшникової олії (+ для змащування форми);
- 10 г сухих дріжджів;
- 1 ст. л. цукру;
- ½ ч. л. солі.
Для начинки:
- 3 зубчики часнику;
- 6 гілочок кропу;
- 2 ст. л. соняшникової олії;
- 1 ст. л. оцту;
- сіль та перець за смаком.
Спосіб приготування:
- У великій мисці спочатку змішайте сухі інгредієнти для тіста: борошно, сухі дріжджі, цукор і сіль. Цукор всипайте в інший бік миски від дріжджів. Потім влийте 250 мл теплого молока, додайте 100 г розм’якшеного вершкового масла.
- Замісіть еластичне тісто і залиште його в теплому місці на 45 хвилин, накривши рушником або харчовою плівкою.
- Розділіть тісто на 12 кульок, сформуйте пампушки.
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Акуратно розкладіть пончики у форму, попередньо змащену вершковим маслом або олією. Залишіть пончики у формі ще на 30 хвилин.
- Поставте форму з пончиками в розігріту до 180 градусів духовку випікатися на 25-30 хвилин.
- Для начинки очистіть часник і дуже дрібно наріжте, викладіть у маленьку піалу. Помийте та обсушіть кріп, поріжте та з’єднайте з часником. Додайте 2 ст. л. соняшникової олії, оцет, посоліть, поперчіть до смаку і перемішайте.
- Полийте часниковою заправкою готові пончики, поки гарячі.
До речі, до перших страв можна приготувати вдома вірменський лаваш. Неймовірно смачний – не відірватися!