Рус

Найкраще до борщу: готуємо пампушки з часником

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Пампушки з часником
Пампушки з часником. Фото shefkuhar.com.ua

Пишно, смачно та часниково

Наш борщ неймовірно смачний – яскравий, ароматний, насичений. Найкраще доповнення до нього — неймовірні часникові пампушки — руки можна з’їсти по лікоть.

Український шеф-кухар Євген Клопотенко пропонує приготувати одразу багато таких пампушок, тому що ви їх їстимете навіть без борщу. До речі, він рекомендував вершкове масло заздалегідь дістати з холодильника, щоб воно стало м’яким, молоко трохи підігріти, а сухі дріжджі обов’язково перевірити на свіжість.

Як приготувати пампушки з часником

Інгредієнти на 12 пампушок:

  • 450 г пшеничного борошна;
  • 250 мл теплого молока;
  • 100 г розм’якшеного вершкового або соняшникової олії (+ для змащування форми);
  • 10 г сухих дріжджів;
  • 1 ст. л. цукру;
  • ½ ч. л. солі.

Для начинки:

  • 3 зубчики часнику;
  • 6 гілочок кропу;
  • 2 ст. л. соняшникової олії;
  • 1 ст. л. оцту;
  • сіль та перець за смаком.

Спосіб приготування:

  1. У великій мисці спочатку змішайте сухі інгредієнти для тіста: борошно, сухі дріжджі, цукор і сіль. Цукор всипайте в інший бік миски від дріжджів. Потім влийте 250 мл теплого молока, додайте 100 г розм’якшеного вершкового масла.
  2. Замісіть еластичне тісто і залиште його в теплому місці на 45 хвилин, накривши рушником або харчовою плівкою.
  3. Розділіть тісто на 12 кульок, сформуйте пампушки.
  4. Розігрійте духовку до 180 градусів. Акуратно розкладіть пончики у форму, попередньо змащену вершковим маслом або олією. Залишіть пончики у формі ще на 30 хвилин.
  5. Поставте форму з пончиками в розігріту до 180 градусів духовку випікатися на 25-30 хвилин.
  6. Для начинки очистіть часник і дуже дрібно наріжте, викладіть у маленьку піалу. Помийте та обсушіть кріп, поріжте та з’єднайте з часником. Додайте 2 ст. л. соняшникової олії, оцет, посоліть, поперчіть до смаку і перемішайте.
  7. Полийте часниковою заправкою готові пончики, поки гарячі.

До речі, до перших страв можна приготувати вдома вірменський лаваш. Неймовірно смачний – не відірватися!

Теги:
#Рецепт #Часник #Пампушки #Готуємо вдома