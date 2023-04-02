З цим напоєм ви забудете про каву: рецепт імбирного чаю, що підбадьорить зранку

Залишайтесь енергійними весь день!

Прокинулися з ранку млявим, та ще й кава закінчилася? Спробуйте підбадьорити себе за допомогою простого напою з приємним імбирним чаєм, що освіжає. Можливо, вам він так сподобається, що навіть відмовитеся від кави вранці!

Імбирний чай має неймовірну кількість плюсів. Він знижує артеріальний тиск та утворення тромбів, покращує кровообіг, запобігає простудним захворюванню та навіть допомагає спалювати жир. За допомогою Рixelinform спробуємо приготувати його.

Як приготувати імбирний чай

Інгредієнти:

вода — 0,5 л;

зелений чай – 15-20 г;

корінь імбиру — 50-70 г;

лимон – 30 г;

м’ята – 5 г.

Спосіб приготування:

Потрібно покласти всі інгредієнти в чайник і залити гарячою водою. При заварюванні окріп необов’язковий – зелений чай чудово заварюється у 90-градусній воді. Рідину в чайник краще додавати у два заходи. Спочатку потрібно вилити половину води, а через 3-4 хвилини — решту. Саме при такому заварюванні краще розкривається аромат будь-якого зеленого чаю. Додаємо в чай імбир, лимон та м’яту – саме ці інгредієнти зроблять вас енергійним, а ранок – веселішим.

А от якщо ви хочете здивувати коханого, можна приготувати гарбузову каву. Таке пробудження йому точно запам’ятається!