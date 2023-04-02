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Такого точно немає у найближчій кав’ярні: рецепт гречано-бананового пирога з незвичайною глазур’ю

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Гречано-банановий хліб
Гречано-банановий хліб. Фото shuba.life

Рідних за вуха не відтягнеш від такого десерту

Десертів така неймовірна кількість, що навряд чи когось здивуєш новим. Якщо хочеться заморочитися — можна приготувати найсмачніші французькі еклери. Ті, хто віддає перевагу випічці на швидку руку, готують десерти без випікання.

Сьогодні пропонуємо вельми незвичайний десерт — пиріг з банана і цільнозернового борошна за рецептом Shuba. А завдяки вершковому топінгу він буде ще досконалішим. До того ж у випічку можна додавати інші сезонні фрукти і присипати горіхами.

Як приготувати пиріг з вершковим топінгом

Інгредієнти на 8 порцій:

Для тіста:

  • цільнозернове борошно — 1 ст.;
  • гречане борошно — 1/2 ст.;
  • кориця мелена — 2 ч. л.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • сода харчова — 1 ч. л.;
  • розпушувач — 1/2 ч. л.;
  • банани — 4 шт.;
  • цукор тростинний коричневий — 2/3 склянки;
  • яйце куряче — 2 шт.;
  • оливкова олія — 1/2 склянки;
  • сметана — 1/2 склянки.

Для глазурі:

  • вершковий сир — 115 г;
  • грецький йогурт — 1/2 склянки;
  • пудра цукрова – 1/3 склянки;
  • кава еспресо — 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть форму для хліба олією або вершковим маслом, а потім вистеліть пергаментом.
  2. Змішайте цільнозернове борошно, гречане борошно, корицю, сіль, харчову соду і розпушувач.
  3. Розімніть банани та коричневий цукор, поки не залишиться шматочків бананів, а цукор не розчиниться.
  4. Змішайте попередньо збиті яйця, олію та сметану. Додайте сухі інгредієнти та перемішайте гумовою лопаткою. Налийте тісто у сковороду.
  5. Випікайте пиріг 55-65 хвилин. Перемістіть форму на решітку і дайте пирогу охолонути 30 хвилин.
  6. Збийте вершковий сир, йогурт і сіль у великій мисці, поки не залишиться грудочок, додайте цукрову пудру та еспресо.
  7. Нанесіть на холодний пиріг глазур.

Десерт відмінно підійде до неймовірної шоколадної кави.

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