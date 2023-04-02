Такого точно немає у найближчій кав’ярні: рецепт гречано-бананового пирога з незвичайною глазур’ю

Рідних за вуха не відтягнеш від такого десерту

Десертів така неймовірна кількість, що навряд чи когось здивуєш новим. Якщо хочеться заморочитися — можна приготувати найсмачніші французькі еклери. Ті, хто віддає перевагу випічці на швидку руку, готують десерти без випікання.

Сьогодні пропонуємо вельми незвичайний десерт — пиріг з банана і цільнозернового борошна за рецептом Shuba. А завдяки вершковому топінгу він буде ще досконалішим. До того ж у випічку можна додавати інші сезонні фрукти і присипати горіхами.

Як приготувати пиріг з вершковим топінгом

Інгредієнти на 8 порцій:

Для тіста:

цільнозернове борошно — 1 ст.;

гречане борошно — 1/2 ст.;

кориця мелена — 2 ч. л.;

сіль — 1 ч. л.;

сода харчова — 1 ч. л.;

розпушувач — 1/2 ч. л.;

банани — 4 шт.;

цукор тростинний коричневий — 2/3 склянки;

яйце куряче — 2 шт.;

оливкова олія — 1/2 склянки;

сметана — 1/2 склянки.

Для глазурі:

вершковий сир — 115 г;

грецький йогурт — 1/2 склянки;

пудра цукрова – 1/3 склянки;

кава еспресо — 1/2 ч. л.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть форму для хліба олією або вершковим маслом, а потім вистеліть пергаментом. Змішайте цільнозернове борошно, гречане борошно, корицю, сіль, харчову соду і розпушувач. Розімніть банани та коричневий цукор, поки не залишиться шматочків бананів, а цукор не розчиниться. Змішайте попередньо збиті яйця, олію та сметану. Додайте сухі інгредієнти та перемішайте гумовою лопаткою. Налийте тісто у сковороду. Випікайте пиріг 55-65 хвилин. Перемістіть форму на решітку і дайте пирогу охолонути 30 хвилин. Збийте вершковий сир, йогурт і сіль у великій мисці, поки не залишиться грудочок, додайте цукрову пудру та еспресо. Нанесіть на холодний пиріг глазур.

Десерт відмінно підійде до неймовірної шоколадної кави.