Такого точно немає у найближчій кав’ярні: рецепт гречано-бананового пирога з незвичайною глазур’ю
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Рідних за вуха не відтягнеш від такого десерту
Десертів така неймовірна кількість, що навряд чи когось здивуєш новим. Якщо хочеться заморочитися — можна приготувати найсмачніші французькі еклери. Ті, хто віддає перевагу випічці на швидку руку, готують десерти без випікання.
Сьогодні пропонуємо вельми незвичайний десерт — пиріг з банана і цільнозернового борошна за рецептом Shuba. А завдяки вершковому топінгу він буде ще досконалішим. До того ж у випічку можна додавати інші сезонні фрукти і присипати горіхами.
Як приготувати пиріг з вершковим топінгом
Інгредієнти на 8 порцій:
Для тіста:
- цільнозернове борошно — 1 ст.;
- гречане борошно — 1/2 ст.;
- кориця мелена — 2 ч. л.;
- сіль — 1 ч. л.;
- сода харчова — 1 ч. л.;
- розпушувач — 1/2 ч. л.;
- банани — 4 шт.;
- цукор тростинний коричневий — 2/3 склянки;
- яйце куряче — 2 шт.;
- оливкова олія — 1/2 склянки;
- сметана — 1/2 склянки.
Для глазурі:
- вершковий сир — 115 г;
- грецький йогурт — 1/2 склянки;
- пудра цукрова – 1/3 склянки;
- кава еспресо — 1/2 ч. л.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів. Змастіть форму для хліба олією або вершковим маслом, а потім вистеліть пергаментом.
- Змішайте цільнозернове борошно, гречане борошно, корицю, сіль, харчову соду і розпушувач.
- Розімніть банани та коричневий цукор, поки не залишиться шматочків бананів, а цукор не розчиниться.
- Змішайте попередньо збиті яйця, олію та сметану. Додайте сухі інгредієнти та перемішайте гумовою лопаткою. Налийте тісто у сковороду.
- Випікайте пиріг 55-65 хвилин. Перемістіть форму на решітку і дайте пирогу охолонути 30 хвилин.
- Збийте вершковий сир, йогурт і сіль у великій мисці, поки не залишиться грудочок, додайте цукрову пудру та еспресо.
- Нанесіть на холодний пиріг глазур.
Десерт відмінно підійде до неймовірної шоколадної кави.