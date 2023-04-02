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По-українські ситно: рецепт неймовірного овочевого супу з галушками

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Овочевий суп з галушками
Овочевий суп з галушками. Фото shuba.life

Близькі оцінять цю шикарну страву

Нагодувати сім’ю обідом — справа нелегка: щоразу доводиться вигадувати щось нове. Чи можливо урізноманітнити "супне" меню ?

Спробуємо приготувати неймовірно смачний овочевий суп за допомогою Shuba. Страва виходить легкою, але ситною, і зроблять її такою саме галушки. Сім’ю за вуха не відтягнеш!

Як приготувати суп з галушками

Інгредієнти на 4 порції

Основні:

  • картопля — 2 шт.
  • морква — 2 шт.;
  • кольрабі — 1 шт.;
  • цибуля-порей — 1 шт.;
  • цвітна капуста — 250 г;
  • стручкова квасоля — 125 г;
  • овочевий бульйон — 1.5 л;
  • зелень — на смак.

Для галушок:

  • вода — 250 мл;
  • масло вершкове — 60 г;
  • борошно пшеничне — 125 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • сіль, перець чорний мелений — на смак.

Як приготувати:

  1. Овочі помийте та очистіть. Картоплю наріжте кубиками, морквою та кольрабі – соломкою. Цибулю-порей наріжте кільцями, цвітну капусту розберіть на суцвіття. Стручкову квасолю наріжте шматочками.
  2. Бульйон доведіть до кипіння, покладіть у нього картоплю, моркву, кольрабі та варіть 15 хвилин. Потім додайте цвітну капусту, квасолю, цибулю і варіть ще 10 хвилин. В кінці посоліть і поперчіть суп.
  3. В іншій каструлі доведіть воду до кипіння, додайте масло, борошно і варіть, помішуючи, кілька хвилин. Потім зніміть з вогню, додайте яйця, сіль, перець і добре розмішайте. За допомогою чайної ложки зробіть з тіста галушки та зваріть їх у киплячій підсоленій воді протягом 10 хвилин. Дістаньте з води шумівкою.
  4. Розлийте суп у тарілки, викладіть галушки та посипте подрібненою зеленню.

До супу з галушками підійде неймовірно смачний лаваш. До того ж у його складі лише три інгредієнти.

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#Рецепт #Суп #Галушки #Готуємо вдома