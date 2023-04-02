По-українські ситно: рецепт неймовірного овочевого супу з галушками

Близькі оцінять цю шикарну страву

Нагодувати сім’ю обідом — справа нелегка: щоразу доводиться вигадувати щось нове. Чи можливо урізноманітнити "супне" меню ?

Спробуємо приготувати неймовірно смачний овочевий суп за допомогою Shuba. Страва виходить легкою, але ситною, і зроблять її такою саме галушки. Сім’ю за вуха не відтягнеш!

Як приготувати суп з галушками

Інгредієнти на 4 порції

Основні:

картопля — 2 шт.

морква — 2 шт.;

кольрабі — 1 шт.;

цибуля-порей — 1 шт.;

цвітна капуста — 250 г;

стручкова квасоля — 125 г;

овочевий бульйон — 1.5 л;

зелень — на смак.

Для галушок:

вода — 250 мл;

масло вершкове — 60 г;

борошно пшеничне — 125 г;

яйця — 3 шт.;

сіль, перець чорний мелений — на смак.

Як приготувати:

Овочі помийте та очистіть. Картоплю наріжте кубиками, морквою та кольрабі – соломкою. Цибулю-порей наріжте кільцями, цвітну капусту розберіть на суцвіття. Стручкову квасолю наріжте шматочками. Бульйон доведіть до кипіння, покладіть у нього картоплю, моркву, кольрабі та варіть 15 хвилин. Потім додайте цвітну капусту, квасолю, цибулю і варіть ще 10 хвилин. В кінці посоліть і поперчіть суп. В іншій каструлі доведіть воду до кипіння, додайте масло, борошно і варіть, помішуючи, кілька хвилин. Потім зніміть з вогню, додайте яйця, сіль, перець і добре розмішайте. За допомогою чайної ложки зробіть з тіста галушки та зваріть їх у киплячій підсоленій воді протягом 10 хвилин. Дістаньте з води шумівкою. Розлийте суп у тарілки, викладіть галушки та посипте подрібненою зеленню.

До супу з галушками підійде неймовірно смачний лаваш. До того ж у його складі лише три інгредієнти.