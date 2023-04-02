Жодного тіста: рецепт ситного пирога з капустою на обід
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Смачна та ситна страва з мінімумом роботи
Що приготувати на обід — важливе питання, яке непокоїть кожну господиню. Легкий курячий суп з вермишеллю або паста з морепродуктами у вершковому соусі — обід має бути ситним та корисним.
Сьогодні спробуємо пиріг з капустою за рецептом Receptisalatov. Його приготування полегшує той факт, що вам не доведеться поратися з тестом — для основи тут використовується тонкий лаваш. В результаті вийде гарний пиріг, що нагадує троянду. До речі, надалі можна експериментувати з начинкою, наприклад, додати до капусти м’ясний фарш.
Як приготувати пиріг з лаваша з капустою
Інгредієнти;
- білокачанна капуста — 500 г;
- лаваш тонкий — 1 шт.;
- цибуля ріпчаста — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- помідори — 1 шт.;
- сіль — 1/2 ч.л.;
- твердий сир 50% — 50 г;
- яйце куряче — 3 шт.;
- молоко — 250 мл;
- сметана — 150 г;
- чорний мелений перець на смак.
Спосіб приготування:
- Цибулю очистіть, наріжте маленькими кубиками, обсмажте до напівпрозорості.
- Очистіть моркву, натріть на тертці, додайте в цибулю і продовжуйте смажити.
- Наріжте помідор кубиками середнього розміру, додайте до овочів, перемішайте, тушкуйте 2 хвилини.
- Капусту наріжте тонкими і короткими смужками, додайте до овочів, перемішайте. Протушкуйте овочі 15 хвилин, помішуючи. Додайте сіль та перець.
- Для заливання збийте яйця, додайте сметану, влийте молоко. Перемішайте, посоліть на смак.
- Лаваш розкладіть на шар на рівну робочу поверхню, розрівняйте. Тушковану капусту остудіть, потім нанести тонким шаром на весь лаваш, залишаючи боки порожніми.
- Поверніть лаваш із капустою у щільний рулет. Дайте йому постояти 15 хвилин, щоб трохи просочився начинкою. Наріжте рулет на однакові поперечні шматочки завтовшки приблизно 3 см.
- Круглу форму для запікання змастіть вершковим маслом або покладіть пергамент усередину. Викладіть рулетики, зверху вилийте соус.
- Духовку нагрійте до 200 градусів, поставте всередину форму із вмістом. Запікайте пиріг наступні 35-40 хвилин.
- За 10-15 хвилин до кінця запікання присипте пиріг дрібною сирою стружкою, назад поставте його в духовку.
- Готовий пиріг остудіть, витягніть із форми, присипте свіжою зеленню.
- Пиріг наріжте на порційні шматки, подайте на стіл. Смачного!
До речі, на лаваші ще можна приготувати швидку піцу. Для начинки підійде все, що є в холодильнику.