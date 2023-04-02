Жодного тіста: рецепт ситного пирога з капустою на обід

Смачна та ситна страва з мінімумом роботи

Що приготувати на обід — важливе питання, яке непокоїть кожну господиню. Легкий курячий суп з вермишеллю або паста з морепродуктами у вершковому соусі — обід має бути ситним та корисним.

Сьогодні спробуємо пиріг з капустою за рецептом Receptisalatov. Його приготування полегшує той факт, що вам не доведеться поратися з тестом — для основи тут використовується тонкий лаваш. В результаті вийде гарний пиріг, що нагадує троянду. До речі, надалі можна експериментувати з начинкою, наприклад, додати до капусти м’ясний фарш.

Як приготувати пиріг з лаваша з капустою

Інгредієнти;

білокачанна капуста — 500 г;

лаваш тонкий — 1 шт.;

цибуля ріпчаста — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

помідори — 1 шт.;

сіль — 1/2 ч.л.;

твердий сир 50% — 50 г;

яйце куряче — 3 шт.;

молоко — 250 мл;

сметана — 150 г;

чорний мелений перець на смак.

Спосіб приготування:

Цибулю очистіть, наріжте маленькими кубиками, обсмажте до напівпрозорості. Очистіть моркву, натріть на тертці, додайте в цибулю і продовжуйте смажити. Наріжте помідор кубиками середнього розміру, додайте до овочів, перемішайте, тушкуйте 2 хвилини. Капусту наріжте тонкими і короткими смужками, додайте до овочів, перемішайте. Протушкуйте овочі 15 хвилин, помішуючи. Додайте сіль та перець. Для заливання збийте яйця, додайте сметану, влийте молоко. Перемішайте, посоліть на смак. Лаваш розкладіть на шар на рівну робочу поверхню, розрівняйте. Тушковану капусту остудіть, потім нанести тонким шаром на весь лаваш, залишаючи боки порожніми. Поверніть лаваш із капустою у щільний рулет. Дайте йому постояти 15 хвилин, щоб трохи просочився начинкою. Наріжте рулет на однакові поперечні шматочки завтовшки приблизно 3 см. Круглу форму для запікання змастіть вершковим маслом або покладіть пергамент усередину. Викладіть рулетики, зверху вилийте соус. Духовку нагрійте до 200 градусів, поставте всередину форму із вмістом. Запікайте пиріг наступні 35-40 хвилин. За 10-15 хвилин до кінця запікання присипте пиріг дрібною сирою стружкою, назад поставте його в духовку. Готовий пиріг остудіть, витягніть із форми, присипте свіжою зеленню. Пиріг наріжте на порційні шматки, подайте на стіл. Смачного!

До речі, на лаваші ще можна приготувати швидку піцу. Для начинки підійде все, що є в холодильнику.