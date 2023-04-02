Замість звичайного вінегрету: рецепт овочевого салату з булгуром

Гостро, пікантно та незвичайно

Булгур — популярна останнім часом крупа із сушеної подрібненої пшениці переважно твердих сортів. Звичні страви з його додаванням набувають нового смаку.

Виявляється, булгур можна використовувати не лише як гарнір. За рецептом Рrosalat.com.ua можна приготувати пікантний та гострий салат.

Як приготувати салат з булгуром

Інгредієнти на 3 порції

Для салату:

булгур — 1 ст.;

оливкова олія – 1 ст. л.;

морква – 2 шт.;

огірок – 1 шт.;

перець болгарський (червоний) – 1 шт.;

часник – 2 зуб.

Для заправки:

оливкова олія – 2 ст. л.;

оцет 7% — 1 ст. л.;

цукор – 1 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

гірчиця – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Варимо булгур. Готову крупу заправляємо оливковою або олією. Робимо заправку. Для цього з’єднуємо усі складові. Готуємо овочі. Перець нарізаємо тонкою смужкою. Моркву та огірок натираємо на корейській тертці. Якщо її немає, то огірок ріжемо тонкими смужками, а моркву натираємо на середній тертці. Часник дрібно ріжемо або пропускаємо через часникодавку. Викладаємо в салатник. Заправляємо, перемішуємо, накриваємо кришкою і ставимо в холодильник на 45-60 хвилин. Булгур необхідно викласти кільцем і зверху помістити настояні овочі. Салат із булгуром готовий!

"Телеграф" ділився ще одним незвичайним рецептом приготування булгуру. Один інгредієнт – і результат перевершить усі очікування.