Замість звичайного вінегрету: рецепт овочевого салату з булгуром
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Гостро, пікантно та незвичайно
Булгур — популярна останнім часом крупа із сушеної подрібненої пшениці переважно твердих сортів. Звичні страви з його додаванням набувають нового смаку.
Виявляється, булгур можна використовувати не лише як гарнір. За рецептом Рrosalat.com.ua можна приготувати пікантний та гострий салат.
Як приготувати салат з булгуром
Інгредієнти на 3 порції
Для салату:
- булгур — 1 ст.;
- оливкова олія – 1 ст. л.;
- морква – 2 шт.;
- огірок – 1 шт.;
- перець болгарський (червоний) – 1 шт.;
- часник – 2 зуб.
Для заправки:
- оливкова олія – 2 ст. л.;
- оцет 7% — 1 ст. л.;
- цукор – 1 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- гірчиця – 1 ч. л.
Спосіб приготування:
- Варимо булгур. Готову крупу заправляємо оливковою або олією.
- Робимо заправку. Для цього з’єднуємо усі складові.
- Готуємо овочі. Перець нарізаємо тонкою смужкою. Моркву та огірок натираємо на корейській тертці. Якщо її немає, то огірок ріжемо тонкими смужками, а моркву натираємо на середній тертці. Часник дрібно ріжемо або пропускаємо через часникодавку. Викладаємо в салатник.
- Заправляємо, перемішуємо, накриваємо кришкою і ставимо в холодильник на 45-60 хвилин.
- Булгур необхідно викласти кільцем і зверху помістити настояні овочі. Салат із булгуром готовий!
"Телеграф" ділився ще одним незвичайним рецептом приготування булгуру. Один інгредієнт – і результат перевершить усі очікування.