Приготуйте ці коктейлі - і діти розлюблять інші напої
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Смачно, корисно і незрівнянно!
Молочний коктейль — один з найулюбленіших ласощів дітей. Давайте чесно, і дорослі не проти їм поласувати. Традиційний напій складається з 2-3 інгредієнтів – як правило, це молоко та будь-яке морозиво, а далі вже ваша фантазія та бажання.
Ми поділимося незвичайними рецептами коктейлів. За рецептами Сookbook невідомо, на що ви витратите більше часу: на їхнє приготування або поїдання. Беремо необхідні продукти (до речі, їх не дуже багато) і вперед!
Рецепти молочних коктейлів із морозивом
Коктейль "Оригінальна класика"
Інгредієнти:
- вершковий пломбір без добавок — 100 г;
- ягоди за смаком – 30-50 г;
- молоко – 2/3 склянки.
Як приготувати:
- Морозиво дістаємо з морозилки, даємо йому трохи підтанути.
- Ягоди миємо, видаляємо ніжки, листя, кісточки (якщо є).
- Заливаємо молоко в блендер, додаємо морозиво, збиваємо. Ягоди засипаємо після першої процедури збивання або перед самою подачею — так вони зберігають свій аромат та свіжість. Небагато ягід залиште для прикраси.
- Маса, що вийшла, повинна бути однорідною, без грудочок, рідкою. Якщо густий коктейль, просто додаємо трохи молока, збиваємо блендером або перемішуємо ложкою.
Коктейль "Бананове щастя"
Інгредієнти на 2 порції:
- банан — 1 шт.;
- молоко – 200 мл;
- вершкове морозиво – 100 гр.
Спосіб приготування:
- Нарізаємо невеликими шматочками морозиво, закладаємо у блендер.
- Такими частинами нарізаємо банан, додаємо в морозиво, перемішуємо. У густу масу вливаємо бажану кількість молока та перемішуємо.
Коктейль "Шоколадне задоволення"
Інгредієнти на 2 порції:
- вершкове морозиво без барвників та добавок – 400 гр;
- молоко – 200 гр;
- мед — 3 ч. л.;
- шоколад — 50-60 гр;
- щіпка кориці.
Як приготувати:
- Нарізаємо морозиво і відправляємо в блендер, щоб воно розм’якшилося. Шоколад розтоплюємо на водяній бані, потім додаємо мед і молоко. Можна додати трішки какао, якщо ви любите насичений шоколадний колір.
- Знімаємо каструлю з водяної бані, вміст виливаємо в блендер із морозивом, перемішуємо.
- За бажанням можна подати з льодом або прикрасити корицею.
А ось для себе можна приготувати алкогольні коктейлі на основі кави. Вам точно сподобається!