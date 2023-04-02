Приготуйте ці коктейлі - і діти розлюблять інші напої

Смачно, корисно і незрівнянно!

Молочний коктейль — один з найулюбленіших ласощів дітей. Давайте чесно, і дорослі не проти їм поласувати. Традиційний напій складається з 2-3 інгредієнтів – як правило, це молоко та будь-яке морозиво, а далі вже ваша фантазія та бажання.

Ми поділимося незвичайними рецептами коктейлів. За рецептами Сookbook невідомо, на що ви витратите більше часу: на їхнє приготування або поїдання. Беремо необхідні продукти (до речі, їх не дуже багато) і вперед!

Рецепти молочних коктейлів із морозивом

Коктейль "Оригінальна класика"

Інгредієнти:

вершковий пломбір без добавок — 100 г;

ягоди за смаком – 30-50 г;

молоко – 2/3 склянки.

Як приготувати:

Морозиво дістаємо з морозилки, даємо йому трохи підтанути. Ягоди миємо, видаляємо ніжки, листя, кісточки (якщо є). Заливаємо молоко в блендер, додаємо морозиво, збиваємо. Ягоди засипаємо після першої процедури збивання або перед самою подачею — так вони зберігають свій аромат та свіжість. Небагато ягід залиште для прикраси. Маса, що вийшла, повинна бути однорідною, без грудочок, рідкою. Якщо густий коктейль, просто додаємо трохи молока, збиваємо блендером або перемішуємо ложкою.

Коктейль "Бананове щастя"

Інгредієнти на 2 порції:

банан — 1 шт.;

молоко – 200 мл;

вершкове морозиво – 100 гр.

Спосіб приготування:

Нарізаємо невеликими шматочками морозиво, закладаємо у блендер. Такими частинами нарізаємо банан, додаємо в морозиво, перемішуємо. У густу масу вливаємо бажану кількість молока та перемішуємо.

Коктейль "Шоколадне задоволення"

Інгредієнти на 2 порції:

вершкове морозиво без барвників та добавок – 400 гр;

молоко – 200 гр;

мед — 3 ч. л.;

шоколад — 50-60 гр;

щіпка кориці.

Як приготувати:

Нарізаємо морозиво і відправляємо в блендер, щоб воно розм’якшилося. Шоколад розтоплюємо на водяній бані, потім додаємо мед і молоко. Можна додати трішки какао, якщо ви любите насичений шоколадний колір. Знімаємо каструлю з водяної бані, вміст виливаємо в блендер із морозивом, перемішуємо. За бажанням можна подати з льодом або прикрасити корицею.

А ось для себе можна приготувати алкогольні коктейлі на основі кави. Вам точно сподобається!