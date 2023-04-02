Згущене молоко буде втричі смачнішим, ніж магазинне: варимо за 15 хвилин
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Знадобиться всього три інгредієнти
Згущівка — продукт, що лягає в основу багатьох домашніх десертів. Без неї не обходиться ні хороший вафельний торт, ні горішки з пісочного тіста.
Але що робити, якщо хочеться смачненького, а згущеного молока вдома нема, а на вулиці погана погода і зовсім-зовсім не хочеться йти до магазину? Рішення є — просто приготувати згущівку вдома з простих продуктів. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- Молоко — 300 мл, чим жирніше — тим краще
- Цукор — 300 г
- Вершкове масло — 30 г
Спосіб приготування:
- В глибокій каструлі нагріваємо разом молоко, цукор та масло. На маленькому вогні доводимо все до кипіння.
- Як тільки ви бачите, що скоро маса закипить, посилюєте вогонь та варите ще 10-15 хвилин. Якщо бачите, що щось збирається збігати на плиту, на декілька секунд забираєте каструлю з вогню та перемішуєте рідину, щоб осіла.
- Спершу вам здасться, що все пропало і згущівка не вдалась. Але без паніки — розлийте її по банках. Вона загусатиме одночасно з поступовим охолодженням.
Смачне згущене молоко приготувати не складно. І воно буде смачнішим, ніж магазинне. А коли маса повністю вистигне, спробуйте приготувати з нею алкогольний коктейль Боулінг у ТУ-154.