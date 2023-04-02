Згущене молоко буде втричі смачнішим, ніж магазинне: варимо за 15 хвилин

Знадобиться всього три інгредієнти

Згущівка — продукт, що лягає в основу багатьох домашніх десертів. Без неї не обходиться ні хороший вафельний торт, ні горішки з пісочного тіста.

Але що робити, якщо хочеться смачненького, а згущеного молока вдома нема, а на вулиці погана погода і зовсім-зовсім не хочеться йти до магазину? Рішення є — просто приготувати згущівку вдома з простих продуктів. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

Молоко — 300 мл, чим жирніше — тим краще

Цукор — 300 г

Вершкове масло — 30 г

Спосіб приготування:

В глибокій каструлі нагріваємо разом молоко, цукор та масло. На маленькому вогні доводимо все до кипіння. Як тільки ви бачите, що скоро маса закипить, посилюєте вогонь та варите ще 10-15 хвилин. Якщо бачите, що щось збирається збігати на плиту, на декілька секунд забираєте каструлю з вогню та перемішуєте рідину, щоб осіла. Спершу вам здасться, що все пропало і згущівка не вдалась. Але без паніки — розлийте її по банках. Вона загусатиме одночасно з поступовим охолодженням.

Смачне згущене молоко приготувати не складно. І воно буде смачнішим, ніж магазинне. А коли маса повністю вистигне, спробуйте приготувати з нею алкогольний коктейль Боулінг у ТУ-154.