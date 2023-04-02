Дуже простий рецепт неймовірно сирного французького супу

Швидко готується — швидко з’їдається

Сирний крем суп – різновид першої страви. Сир добре плавиться в гарячій воді та надає супу смаку. Здається, що весь суп — це сир. Його готують з різними сортами сиру, з грибами, креветками, фрикадельками тощо.

Файні рецепти пропонують приготувати сирний суп з куркою. Страва виходить поживна, проста не недорога.

Інгредієнти:

500 гр курячого філе

200 гр плавленого сиру

400 гр картоплі

150 гр цибулі

150 гр моркви

180 гр вершкового масла

3 шт лаврового листа

3 шт чорного перцю горошком

Сіль

Мелений чорний перець

Зелень

Спосіб приготування:

У каструлю на 3 літри кладемо м’ясо. Заливаємо водою — це буде бульйон. Коли почне кипіти, додаємо 1 чайну ложку солі, духмяний перець та лавровий лист. Від моменту закипання варимо 30 хвилин. М'ясо виймаємо та нарізаємо невеликими шматочками. Картоплю чистимо та нарізаємо кубиками. Цибулю нарізаємо дрібно. Моркву натираємо на тертці. Плавлений сир натираємо на тертці або ріжемо на дрібний кубик. У киплячий бульйон додаємо картоплю. Поки вона готується, займаємось засмажкою засмажку на вершковому маслі. Смажимо цибулю та моркву. Додаємо готову засмажку та порізане м'ясо. Варимо до повної готовності картоплі. Наприкінці додаємо плавлений сир, чекаємо ще 2-3 хвилини, гарненько перемішуємо та вимикаємо вогонь.

Перед подачею посипаємо сирний суп свіжою зеленню. Подаємо з грінками або неймовірними пампушками з часником.