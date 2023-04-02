Дуже простий рецепт неймовірно сирного французького супу
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Швидко готується — швидко з’їдається
Сирний крем суп – різновид першої страви. Сир добре плавиться в гарячій воді та надає супу смаку. Здається, що весь суп — це сир. Його готують з різними сортами сиру, з грибами, креветками, фрикадельками тощо.
Файні рецепти пропонують приготувати сирний суп з куркою. Страва виходить поживна, проста не недорога.
Інгредієнти:
- 500 гр курячого філе
- 200 гр плавленого сиру
- 400 гр картоплі
- 150 гр цибулі
- 150 гр моркви
- 180 гр вершкового масла
- 3 шт лаврового листа
- 3 шт чорного перцю горошком
- Сіль
- Мелений чорний перець
- Зелень
Спосіб приготування:
- У каструлю на 3 літри кладемо м’ясо. Заливаємо водою — це буде бульйон. Коли почне кипіти, додаємо 1 чайну ложку солі, духмяний перець та лавровий лист.
- Від моменту закипання варимо 30 хвилин. М'ясо виймаємо та нарізаємо невеликими шматочками.
- Картоплю чистимо та нарізаємо кубиками. Цибулю нарізаємо дрібно. Моркву натираємо на тертці. Плавлений сир натираємо на тертці або ріжемо на дрібний кубик.
- У киплячий бульйон додаємо картоплю. Поки вона готується, займаємось засмажкою засмажку на вершковому маслі. Смажимо цибулю та моркву.
- Додаємо готову засмажку та порізане м'ясо. Варимо до повної готовності картоплі. Наприкінці додаємо плавлений сир, чекаємо ще 2-3 хвилини, гарненько перемішуємо та вимикаємо вогонь.
Перед подачею посипаємо сирний суп свіжою зеленню. Подаємо з грінками або неймовірними пампушками з часником.