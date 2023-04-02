Як хмаринки: як приготувати найніжніші сирники

Мінімум борошна у рецепті

Кисломолочний сир — чудовий продукт. З нього можна спекти чудову сирну запіканку або приготувати сирники. Є один спосіб, як приготувати їх дуже ніжними.

За цим рецептом, про який розповіли на порталі Ukr.Media, сирники виходять пишні, ніжні і смачні. А ще використовується мінімум борошна.

Інгредієнти:

Сир сухий жирністю 5% або 9% — 500 грамів

Банан — 1 шт.

Борошно — 2 ст. л. (може бути і більше залежно від вологості сиру і ваги банану)

Цукор — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Якщо сир не сухий — віджимаємо з нього вологу за допомогою марлі. Сир і банан перебиваємо блендером. Повинна вийти однорідна маса. Додаємо цукор і борошно. Якщо тісто добре тримає форму, то вистачить однієї ложки. Якщо тісто все ще рідке і не ліпиться, потрібно додати ще трохи. Добре перемішуємо тісто. Поверхню присипаємо борошном і руками формуємо сирники. Обсмажуємо їх на суміші вершкового масла і рослинної олії до рум'яної скоринки. Зазвичай це 3-4 хвилини з кожного боку. Можна накрити кришкою, щоб сирники точно пропеклися всередині.

Найкраще готові сирники викладати на паперовий рушник, щоб всотався зайвий жир. Їх подають з улюбленими соусами, сметаною, варенням, медом і т. д. А як напій чудово смакуватиме молочний коктейль з бананом.