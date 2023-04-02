Як хмаринки: як приготувати найніжніші сирники
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Мінімум борошна у рецепті
Кисломолочний сир — чудовий продукт. З нього можна спекти чудову сирну запіканку або приготувати сирники. Є один спосіб, як приготувати їх дуже ніжними.
За цим рецептом, про який розповіли на порталі Ukr.Media, сирники виходять пишні, ніжні і смачні. А ще використовується мінімум борошна.
Інгредієнти:
- Сир сухий жирністю 5% або 9% — 500 грамів
- Банан — 1 шт.
- Борошно — 2 ст. л. (може бути і більше залежно від вологості сиру і ваги банану)
- Цукор — 1 ст. л.
Спосіб приготування:
- Якщо сир не сухий — віджимаємо з нього вологу за допомогою марлі. Сир і банан перебиваємо блендером. Повинна вийти однорідна маса.
- Додаємо цукор і борошно. Якщо тісто добре тримає форму, то вистачить однієї ложки. Якщо тісто все ще рідке і не ліпиться, потрібно додати ще трохи. Добре перемішуємо тісто.
- Поверхню присипаємо борошном і руками формуємо сирники. Обсмажуємо їх на суміші вершкового масла і рослинної олії до рум'яної скоринки. Зазвичай це 3-4 хвилини з кожного боку. Можна накрити кришкою, щоб сирники точно пропеклися всередині.
Найкраще готові сирники викладати на паперовий рушник, щоб всотався зайвий жир. Їх подають з улюбленими соусами, сметаною, варенням, медом і т. д. А як напій чудово смакуватиме молочний коктейль з бананом.