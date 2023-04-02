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Це реально: вечеря, як у дорогому ресторані, але просто і з доступних продуктів

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
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Автор
Дуже простий спосіб
Дуже простий спосіб. Фото Cookist

Секрет — в пергаменті для випічки

Сімейна вечеря — це завжди про спілкування і смачну їжу. Якщо хочете порадувати близьких, і не так сильно заморочуватись, як, наприклад, з вівчарським пирогом, спробуйте цей рецепт курки в пергаменті.

Всі інгредієнти доступні, а процес приготування страви вкрай простий. Рецептом поділились на порталі Ukr.Media.

Інгредієнти:

  • куряча грудка — 400 г
  • картопля — 500 г
  • цибуля ріпчаста — 100 г
  • морква — 100 г
  • олія рослинна — 30 г
  • соєвий соус — 30 г
  • часник — 1-2 зубчики
  • паприка та інші спеції — 1 ч. ложка
  • сіль, перець — за смаком

Спосіб приготування:

  1. Нарізаємо курячу грудку на крупні кубики, солимо, перчимо і накриваємо плівкою. Переходимо до приготування заливки.
  2. Для цього з'єднуємо олію з соєвим соусом, часником і спеціями. Все добре перемішуємо.
  3. Тонко нарізаємо картоплю та моркву. Цибулю перетворюємо на півкільця. З'єднуємо подрібнені овочі з курячою грудкою, заливаємо заправкою і добре перемішуємо. Можна трохи підсолити.
  4. Умовно ділимо страву на 4 частини — це будуть окремі порції. Кожну перекладаємо на лист пергаменту.
  5. Загортаємо все, як цукерку. Краї скручуємо і додатково перев'язуємо кулінарною ниткою або звичайною.
  6. Заготовки відправляємо на суху гарячу сковороду. Накриваємо кришкою і готуємо на середньому вогні 15 хвилин.
  7. Коли цей час стік, акуратно перевертаємо "цукерки", знову накриваємо кришкою і готуємо ще 10 хвилин.

Лишається лише перекласти порцію на блюдо і подати до столу. До такої страви смакуватиме ароматний глінтвейн.

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#Рецепт #Курка