Це реально: вечеря, як у дорогому ресторані, але просто і з доступних продуктів
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Секрет — в пергаменті для випічки
Сімейна вечеря — це завжди про спілкування і смачну їжу. Якщо хочете порадувати близьких, і не так сильно заморочуватись, як, наприклад, з вівчарським пирогом, спробуйте цей рецепт курки в пергаменті.
Всі інгредієнти доступні, а процес приготування страви вкрай простий. Рецептом поділились на порталі Ukr.Media.
Інгредієнти:
- куряча грудка — 400 г
- картопля — 500 г
- цибуля ріпчаста — 100 г
- морква — 100 г
- олія рослинна — 30 г
- соєвий соус — 30 г
- часник — 1-2 зубчики
- паприка та інші спеції — 1 ч. ложка
- сіль, перець — за смаком
Спосіб приготування:
- Нарізаємо курячу грудку на крупні кубики, солимо, перчимо і накриваємо плівкою. Переходимо до приготування заливки.
- Для цього з'єднуємо олію з соєвим соусом, часником і спеціями. Все добре перемішуємо.
- Тонко нарізаємо картоплю та моркву. Цибулю перетворюємо на півкільця. З'єднуємо подрібнені овочі з курячою грудкою, заливаємо заправкою і добре перемішуємо. Можна трохи підсолити.
- Умовно ділимо страву на 4 частини — це будуть окремі порції. Кожну перекладаємо на лист пергаменту.
- Загортаємо все, як цукерку. Краї скручуємо і додатково перев'язуємо кулінарною ниткою або звичайною.
- Заготовки відправляємо на суху гарячу сковороду. Накриваємо кришкою і готуємо на середньому вогні 15 хвилин.
- Коли цей час стік, акуратно перевертаємо "цукерки", знову накриваємо кришкою і готуємо ще 10 хвилин.
Лишається лише перекласти порцію на блюдо і подати до столу. До такої страви смакуватиме ароматний глінтвейн.