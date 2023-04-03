Приготуйте яйця за цим рецептом подвійну порцію: близькі точно попросять добавки
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Таку страву приготувати може кожен
Звикли снідати бігом, простим омлетом чи бутербродом із ковбасою? Іноді на сніданок хочеться трохи більше, ніж просто тост з олією чи тарілка пластівців. Можливо, варто взяти листкове тісто, яйця, пікантні ковбаски та козячий сир і поєднати їх у чудовий сніданок?
Саме так пропонує нам поснідати Shuba. Запечені яйця у листковому тесті – це сніданок, від якого важко відмовитись! Він не тільки має чудовий вигляд, але ще й дуже смачний. До того ж його легко приготувати з домашнього або купленого листкового тіста.
Як приготувати запечені яйця в листковому тісті
Інгредієнти на 6 порцій:
- листкове тісто – 300 г;
- олія вершкова – 5 г;
- ковбаски – 40 г;
- зелена цибуля – 2 г;
- козячий сир – 50 г;
- яйця – 6 шт.;
- петрушка – 2 г;
- сіль, перець – до смаку.
Спосіб приготування:
- Розігрійте духовку до 200°С.
- Розріжте листкове тісто на 6 квадратів. Змастіть форми для кексів вершковим маслом і викладіть у кожен квадрат листкове тісто.
- Помийте і дрібно поріжте зелену цибулю. Наріжте шматочками ковбаски. Покладіть їх усередину листкового тіста, а зверху покришіть козячий сир. Розбийте по яйцю в кожну чашку та посипте нарізаною петрушкою, сіллю та перцем.
- Випікайте в духовці близько 25 хвилин, поки яйце не приготується, а тісто не підніметься і не стане золотистим.
Ще один варіант ситного сніданку — ситні тости по-бельгійськи. Ними ви нагодуєте всю родину!