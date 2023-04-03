Приготуйте яйця за цим рецептом подвійну порцію: близькі точно попросять добавки

Таку страву приготувати може кожен

Звикли снідати бігом, простим омлетом чи бутербродом із ковбасою? Іноді на сніданок хочеться трохи більше, ніж просто тост з олією чи тарілка пластівців. Можливо, варто взяти листкове тісто, яйця, пікантні ковбаски та козячий сир і поєднати їх у чудовий сніданок?

Саме так пропонує нам поснідати Shuba. Запечені яйця у листковому тесті – це сніданок, від якого важко відмовитись! Він не тільки має чудовий вигляд, але ще й дуже смачний. До того ж його легко приготувати з домашнього або купленого листкового тіста.

Як приготувати запечені яйця в листковому тісті

Інгредієнти на 6 порцій:

листкове тісто – 300 г;

олія вершкова – 5 г;

ковбаски – 40 г;

зелена цибуля – 2 г;

козячий сир – 50 г;

яйця – 6 шт.;

петрушка – 2 г;

сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Розігрійте духовку до 200°С. Розріжте листкове тісто на 6 квадратів. Змастіть форми для кексів вершковим маслом і викладіть у кожен квадрат листкове тісто. Помийте і дрібно поріжте зелену цибулю. Наріжте шматочками ковбаски. Покладіть їх усередину листкового тіста, а зверху покришіть козячий сир. Розбийте по яйцю в кожну чашку та посипте нарізаною петрушкою, сіллю та перцем. Випікайте в духовці близько 25 хвилин, поки яйце не приготується, а тісто не підніметься і не стане золотистим.

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