Так готували наші бабусі: забутий рецепт млинців у киплячому молоці
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Смачно – пальчики оближеш!
Напевно, багато хто любить домашні млинці. Вони чудові самі по собі, з начинками або навіть у салаті.
Чи можливо їх зробити ще смачніше? Ukr.Media радить після приготування кожен вмочити в кипляче молоко з олією. Незвичайно, але смак приголомшливий!
Як приготувати млинці в киплячому молоці.
Інгредієнти:
- яйце — 3 шт;
- сіль — 1 ч. л;
- цукор – 60 гр;
- молоко – 200 мл;
- крутий окріп — 300 мл;
- борошно — 1 склянка;
- олія – 3 ст. л.
Окремо:
- вершкове масло — 80 грамів;
- молоко – 200 мл.
Як приготувати:
- У великій мисці збийте яйця, сіль і цукор, додайте холодне молоко, крутий окріп, склянку борошна й олію. Добре перемішайте все. Залишіть тісто на столі відпочити на 15 хвилин. Після цього випікайте млинці на розпеченій сковороді.
- У високій сковороді закип’ятіть 200 мл молока і додайте 40 г вершкового масла. З іншого боку розтопіть у сковороді ще 40 г вершкового масла.
- Кожен млинець, складений вчетверо, вмочіть у кипляче молоко.
- Викладіть на сковороду з розтопленим вершковим маслом усі млинці, складені вчетверо, і залийте їх киплячим молоком.
- Накрийте кришкою млинці та випарюйте молоко 7-10 хвилин.
- Подавайте гарячі млинці до столу з варенням або сметаною.
Бабусі вміли пекти смачні млинці. Вони поділилися з нами кількома хитрощами.