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Так готували наші бабусі: забутий рецепт млинців у киплячому молоці

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Млинці в киплячому молоці
Млинці в киплячому молоці. Фото ukr.media

Смачно – пальчики оближеш!

Напевно, багато хто любить домашні млинці. Вони чудові самі по собі, з начинками або навіть у салаті.

Чи можливо їх зробити ще смачніше? Ukr.Media радить після приготування кожен вмочити в кипляче молоко з олією. Незвичайно, але смак приголомшливий!

Як приготувати млинці в киплячому молоці.

Інгредієнти:

  • яйце — 3 шт;
  • сіль — 1 ч. л;
  • цукор – 60 гр;
  • молоко – 200 мл;
  • крутий окріп — 300 мл;
  • борошно — 1 склянка;
  • олія – 3 ст. л.

Окремо:

  • вершкове масло — 80 грамів;
  • молоко – 200 мл.

Як приготувати:

  1. У великій мисці збийте яйця, сіль і цукор, додайте холодне молоко, крутий окріп, склянку борошна й олію. Добре перемішайте все. Залишіть тісто на столі відпочити на 15 хвилин. Після цього випікайте млинці на розпеченій сковороді.
  2. У високій сковороді закип’ятіть 200 мл молока і додайте 40 г вершкового масла. З іншого боку розтопіть у сковороді ще 40 г вершкового масла.
  3. Кожен млинець, складений вчетверо, вмочіть у кипляче молоко.
  4. Викладіть на сковороду з розтопленим вершковим маслом усі млинці, складені вчетверо, і залийте їх киплячим молоком.
  5. Накрийте кришкою млинці та випарюйте молоко 7-10 хвилин.
  6. Подавайте гарячі млинці до столу з варенням або сметаною.

Бабусі вміли пекти смачні млинці. Вони поділилися з нами кількома хитрощами.

Теги:
#Рецепт #Сніданок #Млинці #Готуємо вдома