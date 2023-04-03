Так готували наші бабусі: забутий рецепт млинців у киплячому молоці

Смачно – пальчики оближеш!

Напевно, багато хто любить домашні млинці. Вони чудові самі по собі, з начинками або навіть у салаті.

Чи можливо їх зробити ще смачніше? Ukr.Media радить після приготування кожен вмочити в кипляче молоко з олією. Незвичайно, але смак приголомшливий!

Як приготувати млинці в киплячому молоці.

Інгредієнти:

яйце — 3 шт;

сіль — 1 ч. л;

цукор – 60 гр;

молоко – 200 мл;

крутий окріп — 300 мл;

борошно — 1 склянка;

олія – 3 ст. л.

Окремо:

вершкове масло — 80 грамів;

молоко – 200 мл.

Як приготувати:

У великій мисці збийте яйця, сіль і цукор, додайте холодне молоко, крутий окріп, склянку борошна й олію. Добре перемішайте все. Залишіть тісто на столі відпочити на 15 хвилин. Після цього випікайте млинці на розпеченій сковороді. У високій сковороді закип’ятіть 200 мл молока і додайте 40 г вершкового масла. З іншого боку розтопіть у сковороді ще 40 г вершкового масла. Кожен млинець, складений вчетверо, вмочіть у кипляче молоко. Викладіть на сковороду з розтопленим вершковим маслом усі млинці, складені вчетверо, і залийте їх киплячим молоком. Накрийте кришкою млинці та випарюйте молоко 7-10 хвилин. Подавайте гарячі млинці до столу з варенням або сметаною.

Бабусі вміли пекти смачні млинці. Вони поділилися з нами кількома хитрощами.