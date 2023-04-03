Якщо вдома не було м’яса: рецепт соковитих рисових котлет

Швидко та смачно!

Ви прийшли додому з бажанням приготувати на вечерю улюблені котлети, і тільки вдома виявили, що м’яса немає. Чи можливо приготувати таку ж смачну страву з того, що є під рукою?

Альтернатива м’ясним котлетам — ароматні та соковиті рисові котлети з грибним соусом, про які розповідають "Прості рецепти". Це чудова заміна м’яса для людей, які хочуть урізноманітнити раціон.

Як приготувати рисові котлети з грибним соусом?

Інгредієнти:

рис – 200 г;

вершки – 300 мл;

картопля – 2 шт.;

борошно – ст. л.;

цибуля ріпчаста -1 шт.;

вершкове масло — 1 ст. л.;

морква – 1 шт.;

гриби – 4 шт.;

яйце куряче — 1 шт.;

орегано — ½ ч. л.;

сіль — ½ ч. л.;

перець чорний мелений — щіпка.

Спосіб приготування:

Рис добре промиваємо, відварюємо в солоному окропі. Картоплю потрібно очистити від шкірки, розрізати на 4 часточки, відварити окремо та розім’яти в пюре. Цибулю необхідно нарізати на маленькі квадратики і обсмажити на невеликій кількості олії до золотистого кольору. Подрібнюємо моркву і додаємо в цибулю, обсмажуємо овочі протягом кількох хвилин, відправляємо в картопляне пюре. Суміш із картоплі, цибулі та моркви відправляємо у відварений рис. Туди ж вбиваємо яйце, солимо, додаємо чорний мелений перець та орегано. Перемішуємо інгредієнти, формуємо невеликі котлети. Обсмажуємо на помірному вогні до рум’яної скоринки. Для соусу нарізаємо на невеликі кубики попередньо оброблені гриби, обсмажуємо із вершковим маслом. Коли гриби віддадуть вологу, додаємо борошно, вершки та готуємо до загусання близько 10 хвилин.

До речі, ми також ділилися секретом приготування котлет із гречки. Їх приготувати настільки легко, що впорається навіть кулінар-початківець.