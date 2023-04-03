Бюджетна страва порадує ваших близьких: рецепт лінивих голубців
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Готування не забере багато часу
Любите апетитні голубці, але не хочете стояти біля плити? Тоді без особливих турбот можна приготувати ліниві!
Рецепт Nyam-nyam-5.com виключає необхідність загортати начинку для голубців у капустяне листя. Вони додаються безпосередньо до фаршу — приготувати голубці в такий спосіб дуже легко, просто і ви заощадите купу часу.
Як приготувати ліниві голубці
Інгредієнти:
- фарш 600 грамів (на смак);
- свіжа капуста — 1 шт.;
- морква — 2 шт.;
- цибуля — 1 шт.;
- куряче яйце — 1 шт.;
- рис — 100 гр.;
- сіль на смак, чорний мелений перець — на смак.
Для соусу:
- сметана — 380 гр.;
- петрушка — 1 пучок.;
- томатна паста — 100 гр.
Спосіб приготування:
- Відварюємо рис до напівготовності та охолоджуємо.
- Фарш змішуємо з рисом, солимо, перчимо до смаку.
- Дрібно нарізаємо цибулю, моркву тремо на дрібній тертці та перемішуємо з фаршем.
- Капусту шаткуємо або ріжемо кубиками й відправляємо у фарш.
- Додаємо у фарш одне яйце і добре перемішуємо. Потім, змочивши руки водою, формуємо з отриманої маси котлети та викладаємо їх на деко.
- Готуємо соус для наших лінивих голубців. Для цього змішуємо сметану з томатною пастою та розводимо невеликою кількістю кип’яченої води. Отриманим соусом заливаємо голубці та поміщаємо в духовку. Готувати страву необхідно за температури 180 градусів протягом 45 хвилин. Ліниві голубці потрібно подавати гарячим.
А для тих, хто постує, можна приготувати голубці з картоплею. Близькі здивуються, але попросять ще.