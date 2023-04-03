Бюджетна страва порадує ваших близьких: рецепт лінивих голубців

Готування не забере багато часу

Любите апетитні голубці, але не хочете стояти біля плити? Тоді без особливих турбот можна приготувати ліниві!

Рецепт Nyam-nyam-5.com виключає необхідність загортати начинку для голубців у капустяне листя. Вони додаються безпосередньо до фаршу — приготувати голубці в такий спосіб дуже легко, просто і ви заощадите купу часу.

Як приготувати ліниві голубці

Інгредієнти:

фарш 600 грамів (на смак);

свіжа капуста — 1 шт.;

морква — 2 шт.;

цибуля — 1 шт.;

куряче яйце — 1 шт.;

рис — 100 гр.;

сіль на смак, чорний мелений перець — на смак.

Для соусу:

сметана — 380 гр.;

петрушка — 1 пучок.;

томатна паста — 100 гр.

Спосіб приготування:

Відварюємо рис до напівготовності та охолоджуємо. Фарш змішуємо з рисом, солимо, перчимо до смаку. Дрібно нарізаємо цибулю, моркву тремо на дрібній тертці та перемішуємо з фаршем. Капусту шаткуємо або ріжемо кубиками й відправляємо у фарш. Додаємо у фарш одне яйце і добре перемішуємо. Потім, змочивши руки водою, формуємо з отриманої маси котлети та викладаємо їх на деко. Готуємо соус для наших лінивих голубців. Для цього змішуємо сметану з томатною пастою та розводимо невеликою кількістю кип’яченої води. Отриманим соусом заливаємо голубці та поміщаємо в духовку. Готувати страву необхідно за температури 180 градусів протягом 45 хвилин. Ліниві голубці потрібно подавати гарячим.

А для тих, хто постує, можна приготувати голубці з картоплею. Близькі здивуються, але попросять ще.