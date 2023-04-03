Незвична закуска: від цього кексу з сиром всі будуть у захваті

Можна використати як закуску або гарнір

Закусочний кекс із сиром та солодким перцем чудово підійде для легкого перекусу. Його можна подавати до супу, як неймовірні пампушки з часником, або брати із собою на пікнік.

Також це дуже смачне та легке доповнення до будь-якого гарніру. Рецептом поділились на порталі "Жіночий світ".

Інгредієнти:

Масло вершкове – 100 г

Яйце куряче – 3 шт

Сіль – 1/2 ч. л.

Молоко – 40 мл

Спеції – 1/2 ч. л.

Сир твердий – 80 г

Борошно пшеничне – 110 г

Розпушувач тіста – 1 ч. л.

Перець солодкий (у нас 1/2 червоного та 1/2 жовтого) – 1 шт

Перець солодкий (зелений) – 1 шт

Часник – 2 зубчики

Олія -​​ 3 ст. л.

Кунжут – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

Перець миємо, очищаємо від насіння, нарізаємо смужками. Чистимо та нарізаємо пластинками часник. Обсмажуємо перець з часником на олії на середньому вогні. Робимо це доти, доки перець не стане м’яким. Розтоплюємо вершкове масло. В окремій посудині змішуємо яйця, сіль та спеції. Вливаємо молоко та не гаряче масло. Гарненько перемішуємо. Сир натираємо на дрібній тертці. Перекладаємо у миску до решти продуктів, добре перемішуємо. В цей час вмикаємо духовку на 180 градусів. Борошно з розпушувачем для тіста просіюємо. Ретельно перемішуємо. До готового тіста додаємо обсмажений перець (без олії, в якій він смажився). Декілька смужок можна залишити для декору. Добре перемішуємо. Розподіляємо тісто у формі. Якщо форма силіконова, її нічим не потрібно застеляти. Іншу можна застелити пергаментом або змастити вершковим маслом. Зверху розкладаємо перчики. Готуємо в розпеченій духовці впродовж 30-35 хв. Готовність перевіряємо дерев’яною паличкою.

Такий кекс стане чудовим гарніром для основної страви, наприклад, запеченого м’яса, або й бути самостійною закускою. Також його можна готувати замість хліба до перших страв, таких як пісний суп з сочевицею та грибами.