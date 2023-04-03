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Незвична закуска: від цього кексу з сиром всі будуть у захваті

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Його зручно взяти з собою як перекус
Його зручно взяти з собою як перекус. Фото Notre Famille

Можна використати як закуску або гарнір

Закусочний кекс із сиром та солодким перцем чудово підійде для легкого перекусу. Його можна подавати до супу, як неймовірні пампушки з часником, або брати із собою на пікнік.

Також це дуже смачне та легке доповнення до будь-якого гарніру. Рецептом поділились на порталі "Жіночий світ".

Інгредієнти:

  • Масло вершкове – 100 г
  • Яйце куряче – 3 шт
  • Сіль – 1/2 ч. л.
  • Молоко – 40 мл
  • Спеції – 1/2 ч. л.
  • Сир твердий – 80 г
  • Борошно пшеничне – 110 г
  • Розпушувач тіста – 1 ч. л.
  • Перець солодкий (у нас 1/2 червоного та 1/2 жовтого) – 1 шт
  • Перець солодкий (зелений) – 1 шт
  • Часник – 2 зубчики
  • Олія -​​ 3 ст. л.
  • Кунжут – 1 ч. л.

Спосіб приготування:

  1. Перець миємо, очищаємо від насіння, нарізаємо смужками. Чистимо та нарізаємо пластинками часник.
  2. Обсмажуємо перець з часником на олії на середньому вогні. Робимо це доти, доки перець не стане м’яким.
  3. Розтоплюємо вершкове масло. В окремій посудині змішуємо яйця, сіль та спеції. Вливаємо молоко та не гаряче масло. Гарненько перемішуємо.
  4. Сир натираємо на дрібній тертці. Перекладаємо у миску до решти продуктів, добре перемішуємо. В цей час вмикаємо духовку на 180 градусів.
  5. Борошно з розпушувачем для тіста просіюємо. Ретельно перемішуємо. До готового тіста додаємо обсмажений перець (без олії, в якій він смажився). Декілька смужок можна залишити для декору. Добре перемішуємо.
  6. Розподіляємо тісто у формі. Якщо форма силіконова, її нічим не потрібно застеляти. Іншу можна застелити пергаментом або змастити вершковим маслом. Зверху розкладаємо перчики.
  7. Готуємо в розпеченій духовці впродовж 30-35 хв. Готовність перевіряємо дерев’яною паличкою.

Такий кекс стане чудовим гарніром для основної страви, наприклад, запеченого м’яса, або й бути самостійною закускою. Також його можна готувати замість хліба до перших страв, таких як пісний суп з сочевицею та грибами.

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#Рецепт #Кекс #Солодкий перець