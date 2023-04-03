Прості продукти і п’ять хвилин: три незвичні салати з кукурудзою

Три рецепти за раз

Підготували для вас добірку цікавих салатів з консервованою кукурудзою. До речі, сухарики, що входять до складу одного з рецептів, можна приготувати вдома — буде і смачніше, і корисніше.

Загалом це три цікаві салати, яких об’єднує один інгредієнт — консервована кукурудза. Рецептами поділились на порталі Cooktips.

Салат з сухариками та напівкопченою ковбасою

Ідеальний варант салату на випадок, якщо раптом нагрянули гості, а в холодильнику пропадають залишки напівкопченої ковбаси. Можна брати й копчену — це зробить страву ароматнішою.

Інгредієнти:

100 г ковбаси

1 банка кукурудзи

100 г сиру

2 огірки

майонез

сухарики

зелень

Спосіб приготування:

Нарізаємо ковбасу, сир та огірки на тонку соломку. Додаємо кукурудзу та заправляємо усе майонезом.

Можна не солити — в продуктах солі достатньо. Перед самою подачею присипаємо салат сухариками та зеленню.

Салат з кукурудзою та консервованою рибою

Для цього рецепту підійдуть будь-які рибні консерви. Це може бути тунець, сайра або сардини в олії.

Інгредієнти:

250 г рибних консервів

3 яйця

150 г кукурудзи

50 г рису

1 цибулина

майонез

Спосіб приготування:

Відварюємо рис та яйця. Яйця нарізаємо, рибу мнемо виделкою. Для заправки використовуємо трохи олії від риби та майонез.

Салат з картоплею та куркою

Закуска за цим рецептом вийде поживна і смачна. Салат настільки ситний, що може і цілком забезпечити обід або вечерю.

Інгредієнти:

300 г картоплі

200 г кукурудзи

100 г курки

пучок зелені

пучок зеленої цибулі

сметана

сіль, перець

Спосіб приготування:

Відварюємо картоплю і курку. Кришимо їх досить великими шматочками. Кріп та цибулю дрібно ріжемо. Всі інгредієнти змішуємо в мисці. Додаємо кукурудзу та заправляємо салат сметаною.

Страви з цієї добірки підійдуть як для щоденного вживання, так і до святкового столу. Так само, як закусочні конвертики з лавашем.