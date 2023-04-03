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Прості продукти і п’ять хвилин: три незвичні салати з кукурудзою

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Ці салати об'єднує кукурудза
Ці салати об'єднує кукурудза. Фото Сегодня

Три рецепти за раз

Підготували для вас добірку цікавих салатів з консервованою кукурудзою. До речі, сухарики, що входять до складу одного з рецептів, можна приготувати вдома — буде і смачніше, і корисніше.

Загалом це три цікаві салати, яких об’єднує один інгредієнт — консервована кукурудза. Рецептами поділились на порталі Cooktips.

Салат з сухариками та напівкопченою ковбасою

Ідеальний варант салату на випадок, якщо раптом нагрянули гості, а в холодильнику пропадають залишки напівкопченої ковбаси. Можна брати й копчену — це зробить страву ароматнішою.

Інгредієнти:

  • 100 г ковбаси
  • 1 банка кукурудзи
  • 100 г сиру
  • 2 огірки
  • майонез
  • сухарики
  • зелень

Спосіб приготування:

Нарізаємо ковбасу, сир та огірки на тонку соломку. Додаємо кукурудзу та заправляємо усе майонезом.

Можна не солити — в продуктах солі достатньо. Перед самою подачею присипаємо салат сухариками та зеленню.

Салат з кукурудзою та консервованою рибою

Для цього рецепту підійдуть будь-які рибні консерви. Це може бути тунець, сайра або сардини в олії.

Інгредієнти:

  • 250 г рибних консервів
  • 3 яйця
  • 150 г кукурудзи
  • 50 г рису
  • 1 цибулина
  • майонез

Спосіб приготування:

Відварюємо рис та яйця. Яйця нарізаємо, рибу мнемо виделкою. Для заправки використовуємо трохи олії від риби та майонез.

Салат з картоплею та куркою

Закуска за цим рецептом вийде поживна і смачна. Салат настільки ситний, що може і цілком забезпечити обід або вечерю.

Інгредієнти:

  • 300 г картоплі
  • 200 г кукурудзи
  • 100 г курки
  • пучок зелені
  • пучок зеленої цибулі
  • сметана
  • сіль, перець

Спосіб приготування:

Відварюємо картоплю і курку. Кришимо їх досить великими шматочками. Кріп та цибулю дрібно ріжемо. Всі інгредієнти змішуємо в мисці. Додаємо кукурудзу та заправляємо салат сметаною.

Страви з цієї добірки підійдуть як для щоденного вживання, так і до святкового столу. Так само, як закусочні конвертики з лавашем.

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#Рецепт #Кукурудза #Салат