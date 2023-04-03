Прості продукти і п’ять хвилин: три незвичні салати з кукурудзою
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Три рецепти за раз
Підготували для вас добірку цікавих салатів з консервованою кукурудзою. До речі, сухарики, що входять до складу одного з рецептів, можна приготувати вдома — буде і смачніше, і корисніше.
Загалом це три цікаві салати, яких об’єднує один інгредієнт — консервована кукурудза. Рецептами поділились на порталі Cooktips.
Салат з сухариками та напівкопченою ковбасою
Ідеальний варант салату на випадок, якщо раптом нагрянули гості, а в холодильнику пропадають залишки напівкопченої ковбаси. Можна брати й копчену — це зробить страву ароматнішою.
Інгредієнти:
- 100 г ковбаси
- 1 банка кукурудзи
- 100 г сиру
- 2 огірки
- майонез
- сухарики
- зелень
Спосіб приготування:
Нарізаємо ковбасу, сир та огірки на тонку соломку. Додаємо кукурудзу та заправляємо усе майонезом.
Можна не солити — в продуктах солі достатньо. Перед самою подачею присипаємо салат сухариками та зеленню.
Салат з кукурудзою та консервованою рибою
Для цього рецепту підійдуть будь-які рибні консерви. Це може бути тунець, сайра або сардини в олії.
Інгредієнти:
- 250 г рибних консервів
- 3 яйця
- 150 г кукурудзи
- 50 г рису
- 1 цибулина
- майонез
Спосіб приготування:
Відварюємо рис та яйця. Яйця нарізаємо, рибу мнемо виделкою. Для заправки використовуємо трохи олії від риби та майонез.
Салат з картоплею та куркою
Закуска за цим рецептом вийде поживна і смачна. Салат настільки ситний, що може і цілком забезпечити обід або вечерю.
Інгредієнти:
- 300 г картоплі
- 200 г кукурудзи
- 100 г курки
- пучок зелені
- пучок зеленої цибулі
- сметана
- сіль, перець
Спосіб приготування:
Відварюємо картоплю і курку. Кришимо їх досить великими шматочками. Кріп та цибулю дрібно ріжемо. Всі інгредієнти змішуємо в мисці. Додаємо кукурудзу та заправляємо салат сметаною.
Страви з цієї добірки підійдуть як для щоденного вживання, так і до святкового столу. Так само, як закусочні конвертики з лавашем.