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"Хитрий" млинець: готуємо ситний та швидкий сніданок за пару хвилин

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Хитрий млинець з ковбасою та сиром
Хитрий млинець з ковбасою та сиром. Фото appetito.com.ua

А головне — жодного борошна та тіста з ранку.

Сніданок — важливий прийом їжі. Хочеться, щоб він був ситний, смачний і щоб часу на його приготування пішло небагато. Що робити, якщо вівсянка набридла і не тішить навіть пишний омлет ?

За допомогою "Простих рецептів" ми приготуємо сьогодні "хитрий" млинець. Чому хитрий? Тому що нам не доведеться поратися з мукою, місити тісто, а сніданок вийде неймовірно апетитним.

Як приготувати млинець

Інгредієнти:

  • лаваш — 120 г;
  • соняшникова олія – ч. л.;
  • молоко – 100 мл;
  • сіль — щіпка;
  • шинка – 100 г;
  • куряче яйце – 1шт.;
  • сир – 100 г.

Спосіб приготування:

  1. У глибоку тару розбиваємо яйце, солимо і перчимо до смаку. Збиваємо яйце до однорідності, поки не розчиниться сіль.
  2. У яйце виливаємо молоко, перемішуємо.
  3. Лаваш нарізаємо короткими та тонкими смужками, додаємо до яєчно-молочної рідини. Залишаємо лаваш просочуватися рідиною на 5-7 хвилин.
  4. У цей час дрібно нарізаємо ковбасу, тремо сир на середній тертці.
  5. Ковбасу та сир перемішуємо з масою з лаваша, яйця та молока.
  6. Розігріваємо сковороду з олією. На середньому вогні обсмажуємо суміш 7 хвилин під закритою кришкою.
  7. Потім перевертаємо млинець, смажимо під кришкою 5 хвилин. Сніданок готовий, смачного.

А на обід можна приготувати незрівнянний пиріг з капустою. Його перевага в тому, що можна експериментувати із начинкою.

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