"Хитрий" млинець: готуємо ситний та швидкий сніданок за пару хвилин
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А головне — жодного борошна та тіста з ранку.
Сніданок — важливий прийом їжі. Хочеться, щоб він був ситний, смачний і щоб часу на його приготування пішло небагато. Що робити, якщо вівсянка набридла і не тішить навіть пишний омлет ?
За допомогою "Простих рецептів" ми приготуємо сьогодні "хитрий" млинець. Чому хитрий? Тому що нам не доведеться поратися з мукою, місити тісто, а сніданок вийде неймовірно апетитним.
Як приготувати млинець
Інгредієнти:
- лаваш — 120 г;
- соняшникова олія – ч. л.;
- молоко – 100 мл;
- сіль — щіпка;
- шинка – 100 г;
- куряче яйце – 1шт.;
- сир – 100 г.
Спосіб приготування:
- У глибоку тару розбиваємо яйце, солимо і перчимо до смаку. Збиваємо яйце до однорідності, поки не розчиниться сіль.
- У яйце виливаємо молоко, перемішуємо.
- Лаваш нарізаємо короткими та тонкими смужками, додаємо до яєчно-молочної рідини. Залишаємо лаваш просочуватися рідиною на 5-7 хвилин.
- У цей час дрібно нарізаємо ковбасу, тремо сир на середній тертці.
- Ковбасу та сир перемішуємо з масою з лаваша, яйця та молока.
- Розігріваємо сковороду з олією. На середньому вогні обсмажуємо суміш 7 хвилин під закритою кришкою.
- Потім перевертаємо млинець, смажимо під кришкою 5 хвилин. Сніданок готовий, смачного.
А на обід можна приготувати незрівнянний пиріг з капустою. Його перевага в тому, що можна експериментувати із начинкою.