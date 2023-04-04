"Хитрий" млинець: готуємо ситний та швидкий сніданок за пару хвилин

А головне — жодного борошна та тіста з ранку.

Сніданок — важливий прийом їжі. Хочеться, щоб він був ситний, смачний і щоб часу на його приготування пішло небагато. Що робити, якщо вівсянка набридла і не тішить навіть пишний омлет ?

За допомогою "Простих рецептів" ми приготуємо сьогодні "хитрий" млинець. Чому хитрий? Тому що нам не доведеться поратися з мукою, місити тісто, а сніданок вийде неймовірно апетитним.

Як приготувати млинець

Інгредієнти:

лаваш — 120 г;

соняшникова олія – ч. л.;

молоко – 100 мл;

сіль — щіпка;

шинка – 100 г;

куряче яйце – 1шт.;

сир – 100 г.

Спосіб приготування:

У глибоку тару розбиваємо яйце, солимо і перчимо до смаку. Збиваємо яйце до однорідності, поки не розчиниться сіль. У яйце виливаємо молоко, перемішуємо. Лаваш нарізаємо короткими та тонкими смужками, додаємо до яєчно-молочної рідини. Залишаємо лаваш просочуватися рідиною на 5-7 хвилин. У цей час дрібно нарізаємо ковбасу, тремо сир на середній тертці. Ковбасу та сир перемішуємо з масою з лаваша, яйця та молока. Розігріваємо сковороду з олією. На середньому вогні обсмажуємо суміш 7 хвилин під закритою кришкою. Потім перевертаємо млинець, смажимо під кришкою 5 хвилин. Сніданок готовий, смачного.

А на обід можна приготувати незрівнянний пиріг з капустою. Його перевага в тому, що можна експериментувати із начинкою.