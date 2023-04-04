Шикарна закуска за мінімум грошей: два інгредієнти — і смакота готова

Смачно, дешево та швидко

Ефектно оформлені закуски завжди збуджують апетит, прикрашають будь-який святковий стіл та підвищують настрій. А скільки компліментів можна почути на свою адресу!

Пропонуємо ще одну неймовірну закуску як на святковий стіл, так і на щодень — смачні рулетики з сиром та шинкою. За рецептом Gurman.co.ua готуються вони просто, але виходять дуже аппетитними.

Як приготувати рулетики з сиром та шинкою

Інгредієнти:

200 г курячої шинки;

130 г голландського сиру;

2 зубчики часнику;

80 г майонезу;

чорний мелений перець.

Спосіб приготування:

Натираємо сир на дрібній тертці. Подрібнюємо часник за допомогою часнику, додаємо в сир. Туди ж відправляємо перець та майонез. Нарізаємо тонкими кружальцями шинку. Тут ми можемо схитрувати та купити шинку відразу нарізану. Головне, щоб шматочки були тоненькими, інакше шинка при скручуванні може зламатись. На край нарізаної шинки потрібно покласти сирну начинку. Заготівлю закручуємо в рулетик і закріплюємо шпажкою. Закуска готова, їжмо із задоволенням. Смачного.

До речі, улюблений майонез для закуски можна зробити вдома. Це займе трохи часу, а результат — надзвичайний.