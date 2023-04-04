Шикарна закуска за мінімум грошей: два інгредієнти — і смакота готова
- Автор
-
- Дата публікації
-
Читать на русском
- Автор
Смачно, дешево та швидко
Ефектно оформлені закуски завжди збуджують апетит, прикрашають будь-який святковий стіл та підвищують настрій. А скільки компліментів можна почути на свою адресу!
Пропонуємо ще одну неймовірну закуску як на святковий стіл, так і на щодень — смачні рулетики з сиром та шинкою. За рецептом Gurman.co.ua готуються вони просто, але виходять дуже аппетитними.
Як приготувати рулетики з сиром та шинкою
Інгредієнти:
- 200 г курячої шинки;
- 130 г голландського сиру;
- 2 зубчики часнику;
- 80 г майонезу;
- чорний мелений перець.
Спосіб приготування:
- Натираємо сир на дрібній тертці.
- Подрібнюємо часник за допомогою часнику, додаємо в сир.
- Туди ж відправляємо перець та майонез.
- Нарізаємо тонкими кружальцями шинку. Тут ми можемо схитрувати та купити шинку відразу нарізану. Головне, щоб шматочки були тоненькими, інакше шинка при скручуванні може зламатись.
- На край нарізаної шинки потрібно покласти сирну начинку. Заготівлю закручуємо в рулетик і закріплюємо шпажкою. Закуска готова, їжмо із задоволенням. Смачного.
До речі, улюблений майонез для закуски можна зробити вдома. Це займе трохи часу, а результат — надзвичайний.