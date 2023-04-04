Додайте в котлети цей продукт — і гості не зупиняться, доки не з’їдять усі

Один овоч — і страва зміниться

У приготуванні котлет багато секретів. Можна додати у фарш мінеральну воду, можна зробити рисові котлети – кожна господиня пробує щось своє.

Сьогодні ми спробуємо додати у фарш капусту за порадою "Простих рецептів" — так вони матимуть більш насичений смак. Спробувавши одного разу ці котлети, ви знову і знову повертатиметеся до них.

Як приготувати котлети з капустою

Інгредієнти:

300 г капусти;

300 г яловичого фаршу;

300 г курячого фаршу;

1 цибулина;

2 зубчики часнику;

1 столова ложка петрушки;

0,5 чайної ложки паприки та чорного перцю;

1 яйце;

1 чайна ложка солі;

панірувальні сухарі;

рослинна олія.

Спосіб приготування:

Пропускаємо через м’ясорубку інгредієнти: капусту, цибулю, часник, яловиче та куряче м’ясо. Додаємо паприку, чорний перець і за бажанням петрушку. Сюди розбиваємо одне яйце, перемішуємо до однорідності. Відокремлюємо невеликий шматочок фаршу та формуємо котлету. Обвалюємо в панірувальних сухарях. Так само робимо з усіма котлетами. На розігріту сковороду з олією викладаємо котлети. Смажимо з двох боків до рум’яної скоринки. Перекладаємо гарячі вироби на лист і накриваємо фольгою, загортаємо краї. Відправляємо котлети в духовку, розігріту до 200 градусів і запікаємо близько 20 хвилин.

Не менш смачними виходять і котлети з гречки. Це відмінний варіант для тих, хто постує.