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Додайте в котлети цей продукт — і гості не зупиняться, доки не з’їдять усі

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Котлети з капустою
Котлети з капустою. Фото pinterest.com

Один овоч — і страва зміниться

У приготуванні котлет багато секретів. Можна додати у фарш мінеральну воду, можна зробити рисові котлети – кожна господиня пробує щось своє.

Сьогодні ми спробуємо додати у фарш капусту за порадою "Простих рецептів" — так вони матимуть більш насичений смак. Спробувавши одного разу ці котлети, ви знову і знову повертатиметеся до них.

Як приготувати котлети з капустою

Інгредієнти:

  • 300 г капусти;
  • 300 г яловичого фаршу;
  • 300 г курячого фаршу;
  • 1 цибулина;
  • 2 зубчики часнику;
  • 1 столова ложка петрушки;
  • 0,5 чайної ложки паприки та чорного перцю;
  • 1 яйце;
  • 1 чайна ложка солі;
  • панірувальні сухарі;
  • рослинна олія.

Спосіб приготування:

  1. Пропускаємо через м’ясорубку інгредієнти: капусту, цибулю, часник, яловиче та куряче м’ясо.
  2. Додаємо паприку, чорний перець і за бажанням петрушку. Сюди розбиваємо одне яйце, перемішуємо до однорідності.
  3. Відокремлюємо невеликий шматочок фаршу та формуємо котлету. Обвалюємо в панірувальних сухарях. Так само робимо з усіма котлетами.
  4. На розігріту сковороду з олією викладаємо котлети. Смажимо з двох боків до рум’яної скоринки.
  5. Перекладаємо гарячі вироби на лист і накриваємо фольгою, загортаємо краї.
  6. Відправляємо котлети в духовку, розігріту до 200 градусів і запікаємо близько 20 хвилин.

Не менш смачними виходять і котлети з гречки. Це відмінний варіант для тих, хто постує.

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