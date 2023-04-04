Додайте в котлети цей продукт — і гості не зупиняться, доки не з’їдять усі
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Один овоч — і страва зміниться
У приготуванні котлет багато секретів. Можна додати у фарш мінеральну воду, можна зробити рисові котлети – кожна господиня пробує щось своє.
Сьогодні ми спробуємо додати у фарш капусту за порадою "Простих рецептів" — так вони матимуть більш насичений смак. Спробувавши одного разу ці котлети, ви знову і знову повертатиметеся до них.
Як приготувати котлети з капустою
Інгредієнти:
- 300 г капусти;
- 300 г яловичого фаршу;
- 300 г курячого фаршу;
- 1 цибулина;
- 2 зубчики часнику;
- 1 столова ложка петрушки;
- 0,5 чайної ложки паприки та чорного перцю;
- 1 яйце;
- 1 чайна ложка солі;
- панірувальні сухарі;
- рослинна олія.
Спосіб приготування:
- Пропускаємо через м’ясорубку інгредієнти: капусту, цибулю, часник, яловиче та куряче м’ясо.
- Додаємо паприку, чорний перець і за бажанням петрушку. Сюди розбиваємо одне яйце, перемішуємо до однорідності.
- Відокремлюємо невеликий шматочок фаршу та формуємо котлету. Обвалюємо в панірувальних сухарях. Так само робимо з усіма котлетами.
- На розігріту сковороду з олією викладаємо котлети. Смажимо з двох боків до рум’яної скоринки.
- Перекладаємо гарячі вироби на лист і накриваємо фольгою, загортаємо краї.
- Відправляємо котлети в духовку, розігріту до 200 градусів і запікаємо близько 20 хвилин.
Не менш смачними виходять і котлети з гречки. Це відмінний варіант для тих, хто постує.