Тільки хліб та картопля: така закуска точно врятує вас від голоду

Недорого, смачно та ситно

Якщо якесь блюдо з часом все ж таки починає набридати або набридати, то такого точно не можна сказати про бутерброди. Це найпопулярніша закуска у всьому світі, яку готують із різних інгредієнтів. Бутерброди доречні та актуальні хоч щодня.

Але навіть до приготування бутербродів необхідно підходити з творчістю та фантазією, тоді ваша страва вийде вишуканою та смачною. За допомогою Jisty.com.ua приготуємо гарячі бутерброди, які ідеально підійдуть для ситного сніданку або для перекусу. В якості начинки у нас буде картопля, тому на смак бутерброди трохи нагадують деруни.

Як приготувати бутерброди з тертою картоплею

Інгредієнти:

4 картоплини;

400 г хліба чи батона;

1 ст. ложка олії;

сіль перець.

Спосіб приготування:

Натерти сиру картоплю на тертці, посолити, поперчити до смаку. Хліб чи батон порізати, зверху помірно викласти картоплю. Картопляною обережно викласти бутерброди на розігріту з маслом сковорідку, смажити до золотистого кольору. Перевертати хліб не потрібно – смажити лише з одного боку.

Бутерброди чудово поєднуються з приголомшливим борщем або салатами. Їх також можна подати до чаю чи кави як самостійну страву з чаєм чи кавою.