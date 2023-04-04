Тільки хліб та картопля: така закуска точно врятує вас від голоду
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Недорого, смачно та ситно
Якщо якесь блюдо з часом все ж таки починає набридати або набридати, то такого точно не можна сказати про бутерброди. Це найпопулярніша закуска у всьому світі, яку готують із різних інгредієнтів. Бутерброди доречні та актуальні хоч щодня.
Але навіть до приготування бутербродів необхідно підходити з творчістю та фантазією, тоді ваша страва вийде вишуканою та смачною. За допомогою Jisty.com.ua приготуємо гарячі бутерброди, які ідеально підійдуть для ситного сніданку або для перекусу. В якості начинки у нас буде картопля, тому на смак бутерброди трохи нагадують деруни.
Як приготувати бутерброди з тертою картоплею
Інгредієнти:
- 4 картоплини;
- 400 г хліба чи батона;
- 1 ст. ложка олії;
- сіль перець.
Спосіб приготування:
- Натерти сиру картоплю на тертці, посолити, поперчити до смаку.
- Хліб чи батон порізати, зверху помірно викласти картоплю.
- Картопляною обережно викласти бутерброди на розігріту з маслом сковорідку, смажити до золотистого кольору.
- Перевертати хліб не потрібно – смажити лише з одного боку.
Бутерброди чудово поєднуються з приголомшливим борщем або салатами. Їх також можна подати до чаю чи кави як самостійну страву з чаєм чи кавою.