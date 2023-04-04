Неймовірна смакота без зусиль і випічки: сирна паска "Три шоколади" (відео)

Цікавий рецепт смачного обрядового десерту

Великдень не за горами. Пропонуємо приготувати цікаву адаптацію класичної сирної паски без випічки. Кондитери давно знають торт "Три шоколади", а що як приготувати за його принципом паску?

Рецептом поділилась блогерка з каналу Anny.Cooking. Десерт за цим рецептом виходить дуже ніжним, в міру солодким та смачним.⠀

Інгредієнти:

сир — 500 г

м’яке вершкове масло — 100 г

сметана — 100 г

цукрова пудра — 100 г

ваніль

білий, молочний та чорний шоколад — по 60 г

шоколад, шоколадні яєчка, мигдаль — для декору

Спосіб приготування:

З’єднуємо сир, м‘яке масло, сметану, цукрову пудру і ваніль. Перебиваємо блендером і одразу ділимо на 3 рівні частини. В зручну тарілку кладемо форму. Вистилаємо її складеною в 2-3 рази марлею. До кожної з частин сирної маси додаємо розтоплений шоколад. Розтопити його можна в мікрохвильовці або на водяній бані. Кожну частину перемішуємо і по черзі викладаємо в форму. За рецептом класичного торту, на дно (яке стане верхом пасочки) кладемо масу з білим шоколадом, на неї — молочним, а потім — частину з чорним шоколадом. Загортаємо марлю, кладемо зверху невеликий вантаж і на ніч ставимо в холодильник. Зранку розгортаємо марлю і обережно перевертаємо форму з паскою на тарілку. Знімаємо марлю.

Пасочку можна прикрасити горішками, шоколадом або декором з нього. Також зібрали для вас головні помилки, які допускають при випіканні класичної дріжджової паски.