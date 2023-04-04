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Неймовірна смакота без зусиль і випічки: сирна паска "Три шоколади" (відео)

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Таку цікаву пасочку просто приготувати
Таку цікаву пасочку просто приготувати. Фото Pteat

Цікавий рецепт смачного обрядового десерту

Великдень не за горами. Пропонуємо приготувати цікаву адаптацію класичної сирної паски без випічки. Кондитери давно знають торт "Три шоколади", а що як приготувати за його принципом паску?

Рецептом поділилась блогерка з каналу Anny.Cooking. Десерт за цим рецептом виходить дуже ніжним, в міру солодким та смачним.⠀

Інгредієнти:

  • сир — 500 г
  • м’яке вершкове масло — 100 г
  • сметана — 100 г
  • цукрова пудра — 100 г
  • ваніль
  • білий, молочний та чорний шоколад — по 60 г
  • шоколад, шоколадні яєчка, мигдаль — для декору

Спосіб приготування:

  1. З’єднуємо сир, м‘яке масло, сметану, цукрову пудру і ваніль. Перебиваємо блендером і одразу ділимо на 3 рівні частини.
  2. В зручну тарілку кладемо форму. Вистилаємо її складеною в 2-3 рази марлею.
  3. До кожної з частин сирної маси додаємо розтоплений шоколад. Розтопити його можна в мікрохвильовці або на водяній бані.
  4. Кожну частину перемішуємо і по черзі викладаємо в форму. За рецептом класичного торту, на дно (яке стане верхом пасочки) кладемо масу з білим шоколадом, на неї — молочним, а потім — частину з чорним шоколадом. Загортаємо марлю, кладемо зверху невеликий вантаж і на ніч ставимо в холодильник.
  5. Зранку розгортаємо марлю і обережно перевертаємо форму з паскою на тарілку. Знімаємо марлю.

Пасочку можна прикрасити горішками, шоколадом або декором з нього. Також зібрали для вас головні помилки, які допускають при випіканні класичної дріжджової паски.

Теги:
#Рецепт #Великдень #Паска #Великдень