Неймовірна смакота без зусиль і випічки: сирна паска "Три шоколади" (відео)
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Цікавий рецепт смачного обрядового десерту
Великдень не за горами. Пропонуємо приготувати цікаву адаптацію класичної сирної паски без випічки. Кондитери давно знають торт "Три шоколади", а що як приготувати за його принципом паску?
Рецептом поділилась блогерка з каналу Anny.Cooking. Десерт за цим рецептом виходить дуже ніжним, в міру солодким та смачним.⠀
Інгредієнти:
- сир — 500 г
- м’яке вершкове масло — 100 г
- сметана — 100 г
- цукрова пудра — 100 г
- ваніль
- білий, молочний та чорний шоколад — по 60 г
- шоколад, шоколадні яєчка, мигдаль — для декору
Спосіб приготування:
- З’єднуємо сир, м‘яке масло, сметану, цукрову пудру і ваніль. Перебиваємо блендером і одразу ділимо на 3 рівні частини.
- В зручну тарілку кладемо форму. Вистилаємо її складеною в 2-3 рази марлею.
- До кожної з частин сирної маси додаємо розтоплений шоколад. Розтопити його можна в мікрохвильовці або на водяній бані.
- Кожну частину перемішуємо і по черзі викладаємо в форму. За рецептом класичного торту, на дно (яке стане верхом пасочки) кладемо масу з білим шоколадом, на неї — молочним, а потім — частину з чорним шоколадом. Загортаємо марлю, кладемо зверху невеликий вантаж і на ніч ставимо в холодильник.
- Зранку розгортаємо марлю і обережно перевертаємо форму з паскою на тарілку. Знімаємо марлю.
Пасочку можна прикрасити горішками, шоколадом або декором з нього. Також зібрали для вас головні помилки, які допускають при випіканні класичної дріжджової паски.