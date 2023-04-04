Рус

Потрібна лише банка та скумбрія: рецепт бюджетної вечері для всієї родини

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Скумбрія у банці
Скумбрія у банці. Фото newscancook.com

Така страва підійде до будь-якого гарніру.

Неймовірно смачна та апетитна скумбрія – улюблена страва багатьох. Вона містить величезну кількість корисних речовин, серед яких вітаміни групи А і В, а також фосфор, магній, калій. До того ж приготувати її можна різними способами на будь-який смак.

Любителі скумбрії точно оцінять і цю страву зі свіжої скумбрії. Ukr.Media пропонує запекти рибу у банку у власному соку, разом з овочами та приправами. Готується вона швидко та без неприємного рибного запаху на всю кухню. Таку страву ви точно полюбите!

Як запекти скумбрію в банці

Інгредієнти:

  • скумбрія морожена – 2 шт.;
  • цибуля ріпчаста — 1 шт.;
  • морква – 1 шт.;
  • селера — 1 стебло;
  • зелене яблуко – 1 шт.;
  • сіль, запашний перець, чорний перець, гвоздика — на смак.

Спосіб приготування:

  1. Скумбрію обробити, нарізати на шматочки. Посолити, поперчити. Овочі та яблуко нарізати соломкою, також посолити та поперчити.
  2. Скласти в банку шарами овочі, спеції, рибу та знову овочі, спеції.
  3. Накрити фольгою. Готувати в духовці за температури 180 градусів протягом 40 хвилин.

Така риба з овочами, яблуком, спеціями підходить абсолютно будь-якому гарніру — і до бездоганно звареного рису, і до улюбленого картопляного пюре.

Теги:
#Рецепт #Скумбрія #Готуємо вдома