Додайте два дешеві інгредієнти — і котлети будуть неймовірними (відео)
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Дуже смачні курячі котлети
До таких котлеток смакуватиме будь-який гарнір — чи то ідеальне картопляне пюре, чи корисні каші. До речі, ми розповідали секрети, з якими крупи будуть смачнішими.
Котлети за цим рецептом виходять смачні і соковиті. Рецептом поділилась блогерка з каналу Ann.cooking.
Інгредієнти:
- 500-600 г курячого фаршу
- 1/4 батону(з скоринкою чи без)
- 1 середня морква
- 1 середня цибуля
- 1 яйце
- 2-3 зубчика часнику
- сіль, перець, орегано, олія
- + 1 ст. л. панірувальних сухарів, якщо фарш надто вологий
Спосіб приготування:
- Хліб замочуємо у воді чи молоці. На дрібній тертці натираємо моркву, часник і цибулю.
- Розмочений хлібчик максимально віджимаємо від води/молока. Розминаємо в однорідну масу.
- Змішуємо все разом: фарш, хліб, моркву, цибулю, часник. Вбиваємо у масу яйце, солимо перчимо. Також додаємо щедру дрібку орегано.
- Формуємо котлети. Легше це зробити, якщо будете змочувати руки водою. Одна котлетка виходить приблизно з однієї столової ложки фаршу. Обсмажуємо їх з обох боків на помірному вогні.
А наступного разу спробуйте приготувати традиційний британський вівчарський пиріг. Ця страва буде до смаку любителям котлет з картопляним пюре.