Додайте два дешеві інгредієнти — і котлети будуть неймовірними (відео)

Дуже смачні курячі котлети

До таких котлеток смакуватиме будь-який гарнір — чи то ідеальне картопляне пюре, чи корисні каші. До речі, ми розповідали секрети, з якими крупи будуть смачнішими.

Котлети за цим рецептом виходять смачні і соковиті. Рецептом поділилась блогерка з каналу Ann.cooking.

Інгредієнти:

500-600 г курячого фаршу

1/4 батону(з скоринкою чи без)

1 середня морква

1 середня цибуля

1 яйце

2-3 зубчика часнику

сіль, перець, орегано, олія

+ 1 ст. л. панірувальних сухарів, якщо фарш надто вологий

Спосіб приготування:

Хліб замочуємо у воді чи молоці. На дрібній тертці натираємо моркву, часник і цибулю. Розмочений хлібчик максимально віджимаємо від води/молока. Розминаємо в однорідну масу. Змішуємо все разом: фарш, хліб, моркву, цибулю, часник. Вбиваємо у масу яйце, солимо перчимо. Також додаємо щедру дрібку орегано. Формуємо котлети. Легше це зробити, якщо будете змочувати руки водою. Одна котлетка виходить приблизно з однієї столової ложки фаршу. Обсмажуємо їх з обох боків на помірному вогні.

А наступного разу спробуйте приготувати традиційний британський вівчарський пиріг. Ця страва буде до смаку любителям котлет з картопляним пюре.