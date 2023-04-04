Рус

Додайте два дешеві інгредієнти — і котлети будуть неймовірними (відео)

Автор
Марія Дума Марія Дума
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Є декілька нюансів приготування
Є декілька нюансів приготування. Фото static.1000.menu

Дуже смачні курячі котлети

До таких котлеток смакуватиме будь-який гарнір — чи то ідеальне картопляне пюре, чи корисні каші. До речі, ми розповідали секрети, з якими крупи будуть смачнішими.

Котлети за цим рецептом виходять смачні і соковиті. Рецептом поділилась блогерка з каналу Ann.cooking.

Інгредієнти:

  • 500-600 г курячого фаршу
  • 1/4 батону(з скоринкою чи без)
  • 1 середня морква
  • 1 середня цибуля
  • 1 яйце
  • 2-3 зубчика часнику
  • сіль, перець, орегано, олія
  • + 1 ст. л. панірувальних сухарів, якщо фарш надто вологий

Спосіб приготування:

  1. Хліб замочуємо у воді чи молоці. На дрібній тертці натираємо моркву, часник і цибулю.
  2. Розмочений хлібчик максимально віджимаємо від води/молока. Розминаємо в однорідну масу.
  3. Змішуємо все разом: фарш, хліб, моркву, цибулю, часник. Вбиваємо у масу яйце, солимо перчимо. Також додаємо щедру дрібку орегано.
  4. Формуємо котлети. Легше це зробити, якщо будете змочувати руки водою. Одна котлетка виходить приблизно з однієї столової ложки фаршу. Обсмажуємо їх з обох боків на помірному вогні.

А наступного разу спробуйте приготувати традиційний британський вівчарський пиріг. Ця страва буде до смаку любителям котлет з картопляним пюре.

Теги:
#Рецепт #Котлети