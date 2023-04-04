Недорога закуска виручить на будь-яке свято: потрібно лише три інгредієнти
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Така ароматна, що одразу полетить зі столу
Ми вигадали неймовірну кількість закусок, які підійдуть і до святкового столу, і на повсякденний перекус. Тут і незрівнянні салати, і незвичайні намазки.
Напрочуд смачна та цікава закуска вийде зі шпроту та хліба, якщо приготувати її у формі канапе. Для великої компанії з будь-якого приводу до застілля вона буде завжди доречна. Таке частування за рецептом Gurman.co.ua ніколи не набридає — ваша сім’я чи гості із задоволенням спробують таке пікантне, смачне частування. Ще один плюс такої закуски — їх просто готувати. Вам знадобляться лише ніж та доступні продукти.
Як приготувати закуску зі шпрот, чорного хліба та часнику
Інгредієнти:
- 10 шматочків чорного (бородинського) хліба;
- 150 г шпротів;
- 2 солоних огірків;
- 40 г майонезу;
- 15 г зеленої цибулі;
- 1 зубчик часника.
Спосіб приготування:
- Кожну скибочку хліба необхідно розрізати навскіс і підсушити в духовці.
- Зубчик часнику також розрізаємо навпіл і натираємо гарячий хліб.
- У майонез додамо дрібно нарізану зелену цибулю.
- Огірки ріжемо навскіс тонкими слайсами.
- Після того, як шматочки хліба охолонуть, змащуємо майонезним соусом.
- Зверху укладаємо огіркову скибочку та одну рибку.
- Закуску прикрашаємо пір’ям зеленої цибулі. Закуска готова, смачного!
Раніше "Телеграф" ділився рецептом незвичайної "медової" капусти. Вона настільки смачна, що з’їдять її першою!