Недорога закуска виручить на будь-яке свято: потрібно лише три інгредієнти

Така ароматна, що одразу полетить зі столу

Ми вигадали неймовірну кількість закусок, які підійдуть і до святкового столу, і на повсякденний перекус. Тут і незрівнянні салати, і незвичайні намазки.

Напрочуд смачна та цікава закуска вийде зі шпроту та хліба, якщо приготувати її у формі канапе. Для великої компанії з будь-якого приводу до застілля вона буде завжди доречна. Таке частування за рецептом Gurman.co.ua ніколи не набридає — ваша сім’я чи гості із задоволенням спробують таке пікантне, смачне частування. Ще один плюс такої закуски — їх просто готувати. Вам знадобляться лише ніж та доступні продукти.

Як приготувати закуску зі шпрот, чорного хліба та часнику

Інгредієнти:

10 шматочків чорного (бородинського) хліба;

150 г шпротів;

2 солоних огірків;

40 г майонезу;

15 г зеленої цибулі;

1 зубчик часника.

Спосіб приготування:

Кожну скибочку хліба необхідно розрізати навскіс і підсушити в духовці. Зубчик часнику також розрізаємо навпіл і натираємо гарячий хліб. У майонез додамо дрібно нарізану зелену цибулю. Огірки ріжемо навскіс тонкими слайсами. Після того, як шматочки хліба охолонуть, змащуємо майонезним соусом. Зверху укладаємо огіркову скибочку та одну рибку. Закуску прикрашаємо пір’ям зеленої цибулі. Закуска готова, смачного!

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