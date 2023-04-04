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Пів години — і готово: дуже ніжне печиво без борошна і цукру

Автор
Марія Дума Марія Дума
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Автор
Дієтичне і смачне
Дієтичне і смачне. Фото pinterest.com

Аж тане в роті

Ми вже розповідали про складні рецепти десертів — на кшталт торта "Карпатка" або легендарного Тірольського пирога. Але щоразу так сильно морочитись не хочеться. Пропонуємо приготувати просте і дієтичне печиво на кокосовій стружці.

Сирне печиво готується просто і швидко, а виходить дуже ніжним. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

  • Сир дрібнозернистий — 200 гр
  • Кокосова стружка — 50 гр
  • Білок 3 шт
  • Підсолоджувач стевія — 1,5 ч.л.
  • Ванілін — дрібка

Спосіб приготування:

  • У мисці з’єднуємо кислий сир, підсолоджувач та ванілін. Добре все перемішуємо лопаткою або блендером.
  • До сирної маси додаємо дрібну кокосову стружку. Знову добре перемішуємо.
  • Міксером збиваємо білки трьох яєць до стійких піків. Поетапно додаємо меренгу до сирно-кокосової суміші. Робимо це маленькими порціями, роразу лопаткою розмішуючи тісто знизу-вгору.
  • Спершу формуємо з тіста кульки, а потім їх злегка розплющуємо. Виходять товстенькі коржики.
  • Печивко випікаємо в заздалегідь розігрітій до 160° духовці близько 35-40 хвилин. Найкраще обрати режим "верх-низ".

Готове печиво дістаємо з духовки. Даємо йому трохи охолонути, а потім знімаємо з листа. Це чудовий солодкий перекус і просто десерт. Відмінно смакуватиме з імбирним чаєм.

Теги:
#Рецепт #Печиво #Десерт #дієтичний десерт