Пів години — і готово: дуже ніжне печиво без борошна і цукру

Аж тане в роті

Ми вже розповідали про складні рецепти десертів — на кшталт торта "Карпатка" або легендарного Тірольського пирога. Але щоразу так сильно морочитись не хочеться. Пропонуємо приготувати просте і дієтичне печиво на кокосовій стружці.

Сирне печиво готується просто і швидко, а виходить дуже ніжним. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.

Інгредієнти:

Сир дрібнозернистий — 200 гр

Кокосова стружка — 50 гр

Білок 3 шт

Підсолоджувач стевія — 1,5 ч.л.

Ванілін — дрібка

Спосіб приготування:

У мисці з’єднуємо кислий сир, підсолоджувач та ванілін. Добре все перемішуємо лопаткою або блендером.

До сирної маси додаємо дрібну кокосову стружку. Знову добре перемішуємо.

Міксером збиваємо білки трьох яєць до стійких піків. Поетапно додаємо меренгу до сирно-кокосової суміші. Робимо це маленькими порціями, роразу лопаткою розмішуючи тісто знизу-вгору.

Спершу формуємо з тіста кульки, а потім їх злегка розплющуємо. Виходять товстенькі коржики.

Печивко випікаємо в заздалегідь розігрітій до 160° духовці близько 35-40 хвилин. Найкраще обрати режим "верх-низ".

Готове печиво дістаємо з духовки. Даємо йому трохи охолонути, а потім знімаємо з листа. Це чудовий солодкий перекус і просто десерт. Відмінно смакуватиме з імбирним чаєм.