Пів години — і готово: дуже ніжне печиво без борошна і цукру
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Аж тане в роті
Ми вже розповідали про складні рецепти десертів — на кшталт торта "Карпатка" або легендарного Тірольського пирога. Але щоразу так сильно морочитись не хочеться. Пропонуємо приготувати просте і дієтичне печиво на кокосовій стружці.
Сирне печиво готується просто і швидко, а виходить дуже ніжним. Рецептом поділились на порталі ProstoWay.
Інгредієнти:
- Сир дрібнозернистий — 200 гр
- Кокосова стружка — 50 гр
- Білок 3 шт
- Підсолоджувач стевія — 1,5 ч.л.
- Ванілін — дрібка
Спосіб приготування:
- У мисці з’єднуємо кислий сир, підсолоджувач та ванілін. Добре все перемішуємо лопаткою або блендером.
- До сирної маси додаємо дрібну кокосову стружку. Знову добре перемішуємо.
- Міксером збиваємо білки трьох яєць до стійких піків. Поетапно додаємо меренгу до сирно-кокосової суміші. Робимо це маленькими порціями, роразу лопаткою розмішуючи тісто знизу-вгору.
- Спершу формуємо з тіста кульки, а потім їх злегка розплющуємо. Виходять товстенькі коржики.
- Печивко випікаємо в заздалегідь розігрітій до 160° духовці близько 35-40 хвилин. Найкраще обрати режим "верх-низ".
Готове печиво дістаємо з духовки. Даємо йому трохи охолонути, а потім знімаємо з листа. Це чудовий солодкий перекус і просто десерт. Відмінно смакуватиме з імбирним чаєм.