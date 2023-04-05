Усі інгредієнти є в холодильнику: рецепт шикарного грибного рагу

А якщо в холодильнику знайшлося м’ясо — страва стане ще ситнішою.

Не знаєте, що приготувати на обід, щоб було смачно та швидко ? У такому разі грибне рагу – саме те, що вам потрібно.

На приготування такої страви за рецептом Jisty.com.ua не потрібно витрачати багато сил та засобів – обід вийде неймовірно смачним та простим у приготуванні. А якщо ви додасте м’ясо, то страва буде ще ситнішою. Для пікантності до овочів можна додати дрібно нарізаний перець чилі, а для соковитості можна заправити кетчупом або томатною пастою.

Як приготувати грибний рагу

Інгредієнти:

1 кг картоплі;

500 г печериць;

1 цибулина;

2 морквини;

3 шт. болгарського перцю;

4 помідори;

сіль, перець, спеції на смак.

Спосіб приготування:

Гриби нарізаємо великими шматочками. Картоплю ріжемо кубиками й варимо в підсоленій воді до готовності. У великій сковороді обсмажуємо цибулю до золотистості, додаємо моркву, через 5 хвилин порізаний солодкий перець, а ще через 4 хвилини помідори. В іншій сковороді обсмажуємо печериці протягом 10 хвилин. Наприкінці додаємо спеції та сіль. Тепер з’єднуємо картопля, овочі та гриби. Обід готовий. Подавайте рагу у гарячому вигляді, посипавши зеленню або тертим сиром за бажанням.

Спробуйте ще на обід ситний пиріг із капустою. Жодного тіста, а страва виходить дивовижною.