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Усі інгредієнти є в холодильнику: рецепт шикарного грибного рагу

Автор
Олена Мазун Олена Мазун
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Автор
Грибне рагу
Грибне рагу. Фото jisty.com.ua

А якщо в холодильнику знайшлося м’ясо — страва стане ще ситнішою.

Не знаєте, що приготувати на обід, щоб було смачно та швидко ? У такому разі грибне рагу – саме те, що вам потрібно.

На приготування такої страви за рецептом Jisty.com.ua не потрібно витрачати багато сил та засобів – обід вийде неймовірно смачним та простим у приготуванні. А якщо ви додасте м’ясо, то страва буде ще ситнішою. Для пікантності до овочів можна додати дрібно нарізаний перець чилі, а для соковитості можна заправити кетчупом або томатною пастою.

Як приготувати грибний рагу

Інгредієнти:

  • 1 кг картоплі;
  • 500 г печериць;
  • 1 цибулина;
  • 2 морквини;
  • 3 шт. болгарського перцю;
  • 4 помідори;
  • сіль, перець, спеції на смак.

Спосіб приготування:

  1. Гриби нарізаємо великими шматочками.
  2. Картоплю ріжемо кубиками й варимо в підсоленій воді до готовності.
  3. У великій сковороді обсмажуємо цибулю до золотистості, додаємо моркву, через 5 хвилин порізаний солодкий перець, а ще через 4 хвилини помідори.
  4. В іншій сковороді обсмажуємо печериці протягом 10 хвилин. Наприкінці додаємо спеції та сіль.
  5. Тепер з’єднуємо картопля, овочі та гриби. Обід готовий. Подавайте рагу у гарячому вигляді, посипавши зеленню або тертим сиром за бажанням.

Спробуйте ще на обід ситний пиріг із капустою. Жодного тіста, а страва виходить дивовижною.

Теги:
#Рецепт #Рагу #Рецепти з грибів #Готуємо вдома