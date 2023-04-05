Усі інгредієнти є в холодильнику: рецепт шикарного грибного рагу
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А якщо в холодильнику знайшлося м’ясо — страва стане ще ситнішою.
Не знаєте, що приготувати на обід, щоб було смачно та швидко ? У такому разі грибне рагу – саме те, що вам потрібно.
На приготування такої страви за рецептом Jisty.com.ua не потрібно витрачати багато сил та засобів – обід вийде неймовірно смачним та простим у приготуванні. А якщо ви додасте м’ясо, то страва буде ще ситнішою. Для пікантності до овочів можна додати дрібно нарізаний перець чилі, а для соковитості можна заправити кетчупом або томатною пастою.
Як приготувати грибний рагу
Інгредієнти:
- 1 кг картоплі;
- 500 г печериць;
- 1 цибулина;
- 2 морквини;
- 3 шт. болгарського перцю;
- 4 помідори;
- сіль, перець, спеції на смак.
Спосіб приготування:
- Гриби нарізаємо великими шматочками.
- Картоплю ріжемо кубиками й варимо в підсоленій воді до готовності.
- У великій сковороді обсмажуємо цибулю до золотистості, додаємо моркву, через 5 хвилин порізаний солодкий перець, а ще через 4 хвилини помідори.
- В іншій сковороді обсмажуємо печериці протягом 10 хвилин. Наприкінці додаємо спеції та сіль.
- Тепер з’єднуємо картопля, овочі та гриби. Обід готовий. Подавайте рагу у гарячому вигляді, посипавши зеленню або тертим сиром за бажанням.
Спробуйте ще на обід ситний пиріг із капустою. Жодного тіста, а страва виходить дивовижною.