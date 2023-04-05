Цей рецепт мереживних млинців без яєць і молока під силу кожній господині

Відкриваємо секрет гарних млинців

Багато господинь люблять готувати млинці. Це смачна та апетитна страва, від якої навряд чи хтось зможе відмовитися. Деякі люблять пишні, а іншим до вподоби тонкі мереживні вироби.

У кожного в арсеналі є різні кулінарні лайфхаки, завдяки яким млинці виходять ідеальними. Сьогодні спробуємо приготувати ажурні – для цього за рецептом Filizhankakavu.com ми додамо мінералку. Вони виходять неймовірно смачними та м’якими

Як приготувати млинці.

Інгредієнти:

сильногазована мінеральна вода – 2 склянки;

соняшникова олія – 2-3 ст. л.;

борошно — 1,5 склянки;

сіль – небагато;

цукровий пісок – 3 ст. л.

Спосіб приготування:

Борошно просіюємо в миску. Якщо це зробити двічі, буде краще — вона більшою мірою насититься киснем. У глибоку миску наливаємо 1 склянку мінералки кімнатної температури. Додаємо цукровий пісок та щіпку солі, добре перемішуємо. Додаємо борошно і склянку мінералки, що залишилася. Все акуратно перемішуємо, щоб маса стала однорідною. Для еластичності та м’якості млинців додаємо олію. Залишаємо тісто відпочити під рушником 20 хвилин. Розпочинаємо смаження. Змащуємо тонким шаром олії, добре нагріваємо, після чого вливаємо неповний ополоник тіста. Коли млинець підрум’яниться, перевертаємо. Страва готова.

Подавати можна будь-яким способом — з джемом, сиропом, з домашнім згущеним молоком або сметаною.