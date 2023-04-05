Цей рецепт мереживних млинців без яєць і молока під силу кожній господині
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Відкриваємо секрет гарних млинців
Багато господинь люблять готувати млинці. Це смачна та апетитна страва, від якої навряд чи хтось зможе відмовитися. Деякі люблять пишні, а іншим до вподоби тонкі мереживні вироби.
У кожного в арсеналі є різні кулінарні лайфхаки, завдяки яким млинці виходять ідеальними. Сьогодні спробуємо приготувати ажурні – для цього за рецептом Filizhankakavu.com ми додамо мінералку. Вони виходять неймовірно смачними та м’якими
Як приготувати млинці.
Інгредієнти:
- сильногазована мінеральна вода – 2 склянки;
- соняшникова олія – 2-3 ст. л.;
- борошно — 1,5 склянки;
- сіль – небагато;
- цукровий пісок – 3 ст. л.
Спосіб приготування:
- Борошно просіюємо в миску. Якщо це зробити двічі, буде краще — вона більшою мірою насититься киснем.
- У глибоку миску наливаємо 1 склянку мінералки кімнатної температури. Додаємо цукровий пісок та щіпку солі, добре перемішуємо.
- Додаємо борошно і склянку мінералки, що залишилася. Все акуратно перемішуємо, щоб маса стала однорідною.
- Для еластичності та м’якості млинців додаємо олію. Залишаємо тісто відпочити під рушником 20 хвилин.
- Розпочинаємо смаження. Змащуємо тонким шаром олії, добре нагріваємо, після чого вливаємо неповний ополоник тіста. Коли млинець підрум’яниться, перевертаємо. Страва готова.
Подавати можна будь-яким способом — з джемом, сиропом, з домашнім згущеним молоком або сметаною.