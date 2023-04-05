Обережно з цим салатом — на вашу "Поляну" збігуться всі сусіди

Гості точно здивуються такою подачею

Якщо ви не знаєте чим здивувати ще своїх гостей, тоді вам просто необхідний цей рецепт салату. Його особливість у тому, що подається на стіл у вигляді окремих інгредієнтів, а гості та рідні можуть зробити з них свій власний салат. До того ж грінки для нього ви можете приготувати самі.

До речі, Prosalat.com.ua пропонує фантазії: беріть для салату ті інгредієнти, які ви любите найбільше. Головна умова – щоб вони були сумісні один з одним.

Як приготувати салат "Поляна"

Інгредієнти на 6 порцій:

шинка — 150 г;

морква – 150 г (корейська);

оливки чорні – 1 банкк;

кукурудза — 1 банка;

горошок – 1 банка;

квасоля біла — 1 банка;

батон — 7 скибочок;

майонез – 4-5 ст. л.;

гірчиця – 1 ст. л.;

соєвий соус – 2 ст. л.;

олія – 1 ст. л.

Як приготувати:

Скибочки батона розріжте на шматочки й викладіть на деко. За допомогою пензлика злегка змастіть їх олією. Відправте шматочки батона в розігріту до 150-160 градусів духовку на 15-20 хвилин, щоб вони добре підсушилися. Шинку наріжте тонкими смужками. Викладайте інгредієнти в тарілку з урахуванням їхньої контрастності: морква, горошок, шинка, кукурудза, сухарики, оливки, біла квасоля. Приготуйте заправку. Для цього ложкою змішайте майонез із соєвим соусом, додайте гірчицю, перемішайте та викладіть по центру салату.

Якщо вам припаде до душі салат без перемішування, вам знадобиться "Козел на городі". Ваші гості будуть у захваті!