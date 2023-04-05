З гречки, що підгоріла, — у неймовірний обід: як врятувати ваше фіаско за допомогою недорогих продуктів

Завдяки такому соусу ви не залишитеся без гречаної каші

Паралельне заняття двома справами відразу може обернутися не найприємнішими наслідками. Наприклад, можна випадково недоглянути та зіпсувати страву, яку ви готуєте. Особливо слідкувати за крупами — вони швидко вбирають у себе воду, і можуть пригоріти.

Але якщо з вами раптом таке трапилося, не поспішайте викидати страву – є добрий спосіб врятувати крупу. Якщо у вас є під рукою кілька простих продуктів, "Главред" радить приготувати соус. Він стане відмінним розв'язанням проблеми та прибере запах каші, що підгоріла.

Як приготувати соус для пригорілої гречки

Інгредієнти:

вершкове масло та соняшникова олія;

цибуля;

часник;

копчена паприка;

молоко;

плавлений сир.

Спосіб приготування:

Подрібніть цибулю та часник, обсмажте їх на вершковому маслі та соняшниковій олії до золотистого кольору. Додайте до смаку копчену паприку, склянку молока і натріть туди 100 г сиру. Перемішайте та доведіть до кипіння. Додайте соус до гречки та перемішайте. Паприка добре перебиватиме смак підгорілої крупи, а молоко та сир нейтралізують гіркоту.

До речі, плавлений сир можна приготувати вдома. Все, що для цього потрібно, є у холодильнику.