Котлети вразять у серце: ніхто не здогадається, що вони без м’яса

Смачна, пісна та дієтична страва

Великий піст триватиме до 15 квітня — це означає, що перевантажувати організм ситними та важкими стравами не варто. Якщо ж хочеться поласувати улюбленою їжею, можна вигадати корисну альтернативу.

Сьогодні ми пропонуємо спробувати котлети з цибулі та манки. Для їх приготування за рецептом "Мета" вам знадобляться найпростіші інгредієнти. Рецепт не вимагає тривалого приготування, а в результаті у вас вийде дієтичний продукт з мінімальною кількістю жиру.

Як приготувати котлети з цибулі і манки

Інгредієнти:

цибуля ріпчаста — 3 шт;

яйце куряче — 2 шт;

часник – 1 зубчик;

сметана — 1 ст.л;

крупа манна — 0,5 ст;

сіль, перець – до смаку.

Спосіб приготування:

Дрібно наріжте цибулю, посоліть і додайте до нього улюблені приправи або мелений перець. Відставте на кілька хвилин, щоб вона настоялась віддала зайву вологу.

Часник пропустіть через прес і змішайте із цибулею.

Яйця вбийте в місткість із цибулею та часником, а потім додайте до них крупу. Все перемішайте та відставте хвилин на 20.

Сформуйте котлетки та смажте на олії. Подавати котлеті краще гарячими та зі сметаною.

І найголовніше — часник і цибуля в таких котлетках не викликають появи неприємного запаху в роті. Так що після такої їжі можете спокійно бігти на побачення.