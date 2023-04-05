Котлети вразять у серце: ніхто не здогадається, що вони без м’яса
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Смачна, пісна та дієтична страва
Великий піст триватиме до 15 квітня — це означає, що перевантажувати організм ситними та важкими стравами не варто. Якщо ж хочеться поласувати улюбленою їжею, можна вигадати корисну альтернативу.
Сьогодні ми пропонуємо спробувати котлети з цибулі та манки. Для їх приготування за рецептом "Мета" вам знадобляться найпростіші інгредієнти. Рецепт не вимагає тривалого приготування, а в результаті у вас вийде дієтичний продукт з мінімальною кількістю жиру.
Як приготувати котлети з цибулі і манки
Інгредієнти:
- цибуля ріпчаста — 3 шт;
- яйце куряче — 2 шт;
- часник – 1 зубчик;
- сметана — 1 ст.л;
- крупа манна — 0,5 ст;
- сіль, перець – до смаку.
Спосіб приготування:
- Дрібно наріжте цибулю, посоліть і додайте до нього улюблені приправи або мелений перець. Відставте на кілька хвилин, щоб вона настоялась віддала зайву вологу.
- Часник пропустіть через прес і змішайте із цибулею.
- Яйця вбийте в місткість із цибулею та часником, а потім додайте до них крупу. Все перемішайте та відставте хвилин на 20.
- Сформуйте котлетки та смажте на олії. Подавати котлеті краще гарячими та зі сметаною.
І найголовніше — часник і цибуля в таких котлетках не викликають появи неприємного запаху в роті. Так що після такої їжі можете спокійно бігти на побачення.